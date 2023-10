Fotoscheu in der Selfie-Ära

Fotoscheue Menschen hatten es schon einmal einfacher als heute. Im Zeitalter der Handy-Fotografie macht immer jemand ein Gruppenbild, auf das man dann mit drauf soll. Mit einem Lächeln, das zum verkrampften Grinsen entgleist, mit Doppelkinn, glänzender Glatze oder was die Natur an Unvorteilhaftem sonst noch auf Lager hat. Der einzige Trost besteht darin, dass durch das Selfie die Scham für das eigene Äußere drastisch gesunken ist. Das Selfie ist für fast Jedermann zur Selbstverständlichkeit geworden ‐ ganz egal, wie man aussieht. Für fotoscheue Zeitgenossen bedeutet das: Sie sind auf Gruppenbildern längst nicht mehr das einzige ästhetisch zweifelhafte Element. Sie stechen überhaupt nicht negativ heraus. Falls das bei den Fotoscheuen zur Aussöhnung mit dem eigenen Aussehen führen würde, hätte die Selfie-Manie wenigstens etwas Positives an sich.