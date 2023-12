Die Aktion „Bürger spenden Bäume“ in Friedrichshafen wird in ihrer jetzigen Form nicht weitergeführt. Das hat der Ausschuss für Planen, Bauen und Umwelt (PBU) in seiner jüngsten Sitzung beschlossen.

Zuvor hatte die Stadt dargelegt, mit welchen Schwierigkeiten sie bei dem Thema seit einiger Zeit zu kämpfen hat. Der Verwaltungsaufwand sei hoch, weil sich viele Bürger einen Standort wünschen würden, der dann vielleicht gar nicht möglich sei. Zudem gebe es kaum noch Stellen im Stadtgebiet, die für Bürgerbäume infrage kommen. Viele Rätinnen und Räte bedauerten das drohende Aus der Aktion und äußerten teils eigene Ideen.

Wie berichtet, will die Verwaltung die Aktion nach 20 Jahren in ihrer jetzigen Form beenden. „Bäume sollten nicht für Frust sorgen, sondern für Freude“, sagte Manuela Hänsch, Leiterin der Abteilung Landschaftsplanung und Umwelt bei der Stadt, in der PBU-Sitzung.

Stadt kann sich „Bürgerwald“ vorstellen

Frust aber entstehe immer wieder bei Menschen, die einen Bürgerbaum an ihrem Wunschstandort wollen - ihn dann aber sehr lange oder gar nicht bekommen können. „Wir haben nahezu unendliche Fragen, die dazu in der Fachabteilung aufschlagen und müssen dringend gegensteuern“, sagte der Erste Bürgermeister Fabian Müller.

Gegensteuern will die Stadt, indem die Aktion auf privaten Flächen weitergeführt werden soll. Sprich: Die Stadt gibt 100 Bäume - und Plaketten wie bei den Bürgerbäumen - pro Jahr an Grundstückseigentümer aus.

Zudem kann sich die Verwaltung vorstellen, im Stadtgebiet einmalig einen „Bürgerwald“ anzulegen - in dem dann Sammel-Schilder mit Namen und Spendenzweck der Spendenden stehen sollen. Laut Stefanie Fritz, Leiterin des Stadtplanungsamts, würden diese Alternativen der Abteilung „Luft verschaffen“. „So wie bisher können wir das personell nicht stemmen“, sagte Fritz.

Räte zweifeln an fehlenden Standorten

Viele Rätinnen und Räte im PBU wollten die bisherige Aktion so schnell nicht beendet sehen. An der Darstellung, dass die Stadt kaum noch Flächen für die Bäume finde, wurden mehrfach Zweifel laut. „Ich kann mir das nicht vorstellen. Ich kenne so viele städtische Grundstücke, auf denen noch etwas gepflanzt werden könnte“, sagte etwa Regine Ankermann (Grüne).

Heinz Tautkus (SPD/Die Linke) forderte gar eine „Standortkartierung“, damit klar werde, wo künftig im Stadtgebiet noch Bäume gepflanzt werden können. Simon Wolpold (Netzwerk für Friedrichshafen) regte an, die Kosten für einen Bürgerbaum zu erhöhen, damit der finanzielle Aufwand für die Stadt geringer werde.

„Das Thema ’Bürgerbäume’ hat in der Stadt Identität gestiftet“, sagte Mirjam Hornung (CDU). Sie schlug vor, sich ein neues System mit weniger Aufwand zu überlegen - bei dem zum Beispiel Anfragen automatisiert bei der Stadt eingehen könnten und Standortwünsche von Bürgern erst gar nicht berücksichtigt würden. „Können wir nicht das eine tun und das andere nicht lassen?“, fragte Hornung mit Blick auf die Alternativpläne der Verwaltung.

Private Flächen rücken in den Fokus

Auf ihren Vorschlag hin wurde die Beschlussfassung zu dem Thema auch leicht abgeändert. Dort heißt es nun: „Die Verwaltung wird beauftragt, die ’Aktion Bürgerbäume’ nach 20 Jahren ab dem Jahr 2024 auch auf privaten Flächen als Projekt ’Bürgerbäume für Friedrichshafen’ fortzuführen“ - hinzugekommen war das Wörtchen „auch“.

Dieses Vorgehen beschloss der PBU bei zwei Gegenstimmen und einer Enthaltung mehrheitlich. Somit ändert sich, dass der Fokus nun auf Baumspenden für Privatgrundstücke liegt. Zugleich bleibt die Möglichkeit für „Bürgerbäume“ auf öffentlichen Flächen. Die Verwaltung kann jedoch selbst ausgestalten, wie sie damit künftig umgeht. Das bisherige System mit Wunschstandorten dürfte damit aber wohl beendet werden.