Förderverein Zeppelin-Tourismus wird 30 Jahre

Der Förderverein Zeppelin-Tourismus (FZT) wird am 4. Juni dieses Jahres 30 Jahre alt. Anlässlich des Jubiläums hat Vorsitzender Thomas Lohse prägnante Jahrestage zum Thema Zeppelin zusammengetragen und im Jahreskalender 2024 des Vereins ausgeführt.

So gab es vor 70 Jahren im Jahr 1954 erste Pläne für die Wiederbelebung der Zeppelin-Luftschifffahrt, initiiert durch den Frankfurter Kreis und insbesondere durch den Zeppelin-Kapitän Max Pruss. Im Verlauf der Untersuchungen entstand bis 1957 eine Studie für LZ 132, dessen Design an den letzten Zeppelinen angelehnt war.

Vor 90 Jahren (1934) machte das Luftschiff LZ 127 Graf Zeppelin im Verlauf des Jahres zwölf planmäßige Fahrten nach Pernambuco in Brasilien und vor 100 Jahren, am 27. August 192, erfolgte der Erstaufstieg von LZ 126, das auf Reparationskonto für die USA gebaut und dort als ZR III Los Angeles erfolgreich eingesetzt war.

Die letzte Fahrt eines Zeppelinluftschiffes gab es am 20. August 1939. LZ 130 Graf Zeppelin kam aus Frankfurt und setzte nach fünfstündiger Fahrt anlässlich des dortigen Flugtages in Essen/Mühlheim auf. Geführt wurde das Luftschiff von Kapitän Albert Sammt. An Bord befanden sich 43 Besatzungsmitglieder und 13 Gäste. Zahlende Passagiere durften seit dem Unglück von LZ 129 Hindenburg im Jahr 1937 nicht mehr an Bord der Zeppeline reisen. Nach kurzem Aufenthalt und der Übergabe von Post erfolgte die Rückfahrt. Die Ankunft in Frankfurt am Main erfolgte nach dreistündiger Fahrt und markierte das Ende der Großluftschifffahrt. Seit Ende 1997 ist bekanntlich der Zeppelin NT als moderner Nachfolger der berühmten Zeppelin unterwegs.

Eine neue Zeppelin-Ära beginnt am Himmelfahrts-Wochende 2024. In Mühlheim/Essen wird ein Zeppelin NT der Deutschen Zeppelin-Reederei dauerhaft für den Tourismusbetrieb und für Chartereinsätze stationiert. Dort wird der Fördervein Zeppelin-Tourismus am Freitag, 11. Mai, dieses Jahres auch seine Hauptversammlung abhalten. Außerdem sind dort am Samstag, 12. Mai, für Mitglieder in Kooperation mit der DZR Flüge zu verschiedenen Zielen reserviert.