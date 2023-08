Beim FN:Pop–Festival stimmt alles: Das Wetter ist warm, die See–Kulisse konkurrenzlos schön, das Konzert von Wincent Weiss am Freitag ausverkauft und das von Lea am Samstag mit 4000 Fans sehr gut besucht.

Open Air mit Seesicht. Um für alle Besucher gut sichtbar zu sein, hat Wincent Weiss Live-Projektionen parat. (Foto: Christian Lewang )

„Lass uns leben wie ein Feuerwerk“, schmettert Wincent Weiss am Freitag ins Mikrofon — und fast jeder seiner 4800 Fans hat einen sehr guten Blick auf die Bühne. Dass das keine Selbstverständlichkeit ist, weiß man als Open Air–Besucher zur Genüge. Die gute Bühnensicht beim GZH ist eine Freude für alle, die lieber am Rand als in der dichten Menge vor der Bühne stehen wollen. Außerdem sorgen mit Gittern freigehaltene Wege dafür, dass man sich schnell und problemlos über das gesamte Festivalgelände bewegen kann. Auch die Soundqualität ist überall gut bis sehr gut.

Die Festival–Organisatoren wollen alles richtig machen

Offenbar wollen die Organisatoren des Festivals — Vaddi Concerts, GZH und Kulturhaus Caserne — nach der langen Corona-Pause alles richtig machen, um das GZH–Freigelände als festen Standort für Open Air–Konzerte zu etablieren. Dafür spricht entgegen aller Befürchtungen auch die Verkehrsanbindung: Weder vor noch nach den Konzerten komme es zu Verkehrsstaus, sagt GZH–Chef Matthias Klingler.

Alle wollen aufs Festivalgelände: Die Situation am Einlass an der Promenade vor dem Konzert von Wincent Weiss. (Foto: Christian Lewang )

Eine Erklärung: Die Mehrzahl der Besucher strömt nach den Konzerten nicht ins GZH–Parkhaus, sondern spaziert über die Promenade. „Viele sind auch mit Fahrrädern gekommen“, sagt Klingler. „40 Prozent der Karten haben wir an Häfler und Menschen aus der Umgebung verkauft.“ Auch die Beschwerden von Anwohnern wegen Lärmbelästigung seien in diesem Jahr stark zurückgegangen, fährt Klingler fort. Ein Ehepaar hat, nach eigenen Angaben, allerdings eine Überschreitung des erlaubten Geräuschpegels gemessen.

Richtige Toiletten anstatt Dixi–Klos

Auf die Besucher macht das Festivals einen glänzenden Eindruck. Wo sonst kann man während eines Popkonzerts die Füße in den Bodensee stecken? Zudem ist Komfort geboten: Wer schon auf Dixi–Klos gesessen hat, weiß die geöffneten Toiletten im GZH zu schätzen.

Selbst ein Riesenrad wird aufgeboten

Wincent und Lea ziehen beide ein junges Publikum an. Da ist es ein kluger Schachzug, günstigere Familientickets anzubieten — auch, weil eine Einzelkarte für knapp 60 Euro kein Pappenstiel ist. Ebenfalls an Familien richtet sich das aufgebaute Riesenrad. Es ist mit sechs Metern Höhe zwar nur ein Riesenrädchen, aber die Kabinen sind mit Groß und Klein immer voll besetzt.

Nur die Bodenseenarren wollen die Vereinskasse füllen

An den vier Verpflegungsständen — Burritos, Burger, Falafel und Crepes — bilden sich zwar bis zu 20 Meter lange Warteschlangen, aber nach Konzertbeginn ist die Lage schnell im Griff. Dass das Festival in Friedrichshafen ankommen will, sieht man daran, dass die Vereine ins Boot geholt werden: Vaddi bot ihnen an, die Getränkestände zu übernehmen, Aber von den 25 angeschriebenen Vereinen ergriffen nur die Bodenseenarren aus Jettenhausen die Gelegenheit, die Vereinskasse zu füllen. Für die übrigen Stände springen Vereine aus Tettnang in die Bresche.

Wincent warnt vor Fake–Fotos im Internet

Wincent bedankt sich ausdrücklich bei den Eltern, die in erster Linie wegen ihrer Kinder zum Konzert mitgekommen sind. Ihm selbst ist seine Vorbildfunktion bewusst. Den minderjährigen Teenies empfiehlt er eindringlich, nicht die oft künstlich polierten Fotos in den sozialen Medien als Maßstab für das eigene Aussehen zu nehmen: „Das ist eine Fake–Welt“, sagt der 30–Jährige. Auch bittet er jeden, der an psychischen Problemen leidet, sich professionelle Hilfe zu suchen, anstatt ein Geheimnis daraus zu machen. Er selbst war wegen Depressionen in Behandlung. Auch die 31–jährige Lea will Sorge für ihre jungen Zuhörerinnen tragen. Ausdrücklich bedankt sie sich für die vielen Nachrichten, die sie bekommt: „Ihr schüttet mir eure Herzen aus und das bedeutet mir so viel.“

Wincent und Lea sprechen auch Probleme an

Beide Künstler malen die Welt nicht nur in bunten Farben. Wincent Weiss erreicht den intensivsten Moment seines Konzerts mit dem Song „1993“. Darin rechnet er mit seinem Vater ab, der nie für ihn da war: „Sag, wie soll ich wissen, wie es ist, dich zu vermissen? Wie soll ich dir vergeben? Vielleicht im nächsten Leben“.

Tiefe Gefühle, oft in Balladen verpackt: Für große Gesten ist Lea selten zu haben. Aber wenn, dann richtig. (Foto: Christian Lewang )

Texte zwischen Trost und Liebeskummer

Lea pflegt den introspektiven Blick auf emotionale Probleme noch weitaus stärker. Ihre Texte legen sich wie tröstliche Arme ums Publikum, oder sie trauert abgrundtief einer Liebe nach ( „Ich trage Schwarz, bis es was Dunkleres gibt“). Wiederfinden können sich Jugendliche auch in der urbanen Tristesse, die sie beschreibt und in Freundschaften, für die man sich zu klein fühlt :„Laufen durch deine Straßen, doch alles hat zu. Ich würd’s dir niemals sagen, doch wär’ gern so wie du.“ Bisweilen ist Leas Konzert so verhalten, dass mehr Sprengkraft nicht schaden würde. Ihre Band darf zu selten zeigen, dass sie sich darauf versteht.

Euphorie beim Konzert von Lea. Weil auch Wincent Weiss ein recht junges Publikum anspricht, waren Familientickets im Angebot. (Foto: Christian Lewang )

Punktlandung: Um 22 Uhr ist Schluss

Unterm Strich lassen sich weder Wincent noch Lea lumpen: Wincent nutzt die erlaubte Spielzeit voll aus. Exakt um 22 Uhr ist er nach zwei Stunden fertig. Lea folgt ihm mit einer Stunde und 45 Minuten fast auf dem Fuße.

Myle erlebt seine große Stunde

Übrigens erlebt auch ein Nachwuchskünstler seine große Stunde: Myle aus Ravensburg. Der kunstvolle Sänger und seine Band werden mit ihren energetischen, aber fragilen Popsongs im Vorprogramm von Wincent Weiss bejubelt. Vielleicht erlebt man Myle in ein paar Jahren im Hauptprogramm von FN:Pop. Sie hätten eine Zukunft verdient, genauso wie das Festival.