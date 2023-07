Flughafen Friedrichshafen wehrt sich gegen Kritik von Rechnungshof

Steuerverschwendung? Diesen Vorwurf weist der Flughafen Friedrichshafen entschieden zurück. Erhoben hat ihn der Landesrechnungshof. Die Prüfer haben außerdem eine Idee, wie Baden-Württemberg mehr Geld in die Kasse bekommt: Sie raten der Landesregierung, die Gebühren für Behördengänge zu erhöhen.

Die Bodensee-Region sei auch ohne den Bodensee-Airport gut angebunden, die Flughäfen in Memmingen und Zürich schnell erreichbar: das jedenfalls meinen die Rechnungsprüfer des Landes. Sie empfehlen der Regierung deshalb, ihre Anteile an dem Flughafen zu verkaufen.

Ohnehin halte das Land nur 5,74 Prozent an der GmbH, habe daher wenig Einfluss und sei nicht entscheidend für die Zukunft des Airports. „Nicht, weil es viele Einnahmen erbringt, die Flughäfen erwirtschaften ja keine Gewinne“, so die Begründung bei einer Pressekonferenz am Montag in Stuttgart. „Sondern, um künftige Kosten für das Land zu vermeiden.

Flughafen: Leisten was für die Region

Doch das sieht man am See ganz anders. „Der Flughafen leistet aus Sicht der Geschäftsführung einen wesentlichen Beitrag zur Konnektivität der Region, Schiene und Straße sind für die vielen international tätigen Unternehmen der Region kaum eine Alternative“, teilte ein Sprecher des Flughafens Friedrichshafen mit. „Die Geschäftsführung der Flughafen Friedrichshafen GmbH hält die geringe Beteiligung des Landes Baden-Württemberg, wie sie derzeit besteht, für wichtig und perspektivisch auch zielführend.

Der Fortbestand hängt damit nicht zwangsläufig von der Beteiligung des Landes ab. Bodensee-Airport

Größte Anteilseigner des Flughafens sind die Stadt Friedrichshafen und der Bodenseekreis mit je 39,38 Prozent. Das Land hält am Bodensee Airport eine Minderheitsbeteiligung von 5,74 Prozent. „Diese ist nicht essenziell für die Zukunftsfähigkeit des Unternehmens“, befindet der Rechnungshof. „Durch die anderen Anteilseigner ist der Bestand des Flughafens gesichert. Der Fortbestand hängt damit nicht zwangsläufig von der Beteiligung des Landes ab.“

Die Anbindung der Region sei auch durch die gut erreichbaren Flughäfen in Memmingen und Zürich gewährleistet, befinden die Prüfer. „Die Bodenseeregion ist verkehrstechnisch ausreichend angebunden“, schreiben die Rechnungsprüfer weiter. Ein wichtiges Landesinteresse sei damit nicht erkennbar.

Rechnungshof mahnt Klimaschutz an

Der Rechnungshof erinnert auch an das Ziel des Landes, bis 2040 Netto-Treibhausgasneutralität zu erreichen und Verkehre auf die Schiene zu verlagern.

Der Flughafen Friedrichshafen schreibt seit Jahren rote Zahlen. 2021 drohte musste er Insolvenz anmelden. Die EU–Kommission bewilligte im März 2022 rund 17,5 Millionen Euro Finanzhilfe von Stadt, Landkreis und Land.

Innerhalb der grün-schwarzen Landesregeiung ist die Förderung des Airports nich unumstritten. Vor allem die CDU macht sich für diese stark, die Grünen sehen die Zuschüsse skeptisch.

Ein anderer Rat der Rechnungsprüfer dürfte viele Bürger nicht erfreuen: Sie raten dazu, die Gebühren für viele Behördengänge zu erhöhen. Laut Landesrechnungshof weiß aktuell zwar niemand genau, wie viel Gebühren Bürger zahlen müssen - und wofür. Es gebe rund 100 Bereiche, in denen gezahlt werden müsse. Fest steht aus Sicht der Prüfer: Die derzeit erhobenen Sätze decken die Kosten nicht, die dem Land entstehen. In den vergangenen zehn Jahren seien die Personalkosten für den öffentlichen Dienst um ein Drittel gestiegen. Das schlage sich jedoch nicht in Gebührenerhöhungen nieder. Dadurch bleibe das Land auf fünf bis zehn Millionen Euro jährlich sitzen. Der Rechnungshof empfiehlt, die Gebühren im Schnitt um zehn Prozent anzuheben.