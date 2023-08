Der Kulturufer–Sonntag startet für die Kreativwerkstatt des Häfler Jugend– und Kulturzentrums Molke unter dem Motto „Flower–Power“. Die Kinder und Jugendlichen haben ihrer Kreativität freien Lauf gelassen und farbenprächtige Blumenkränze gebastelt.

Auf dem Kulturufer gibt es nicht nur Angebote für, sondern auch von Jugendlichen. Eine junge Meckenbeurerin beeindruckt ihr Publikum mit Kunststücken — sechs Meter über dem Boden.

Die Freundinnen Mila, Lilli und Lilly sitzen nebeneinander auf einer Bierbank an der Uferpromenade. Hier hat das Molke–Team seine Kreativwerkstatt für Kinder und junge Menschen im Alter zwischen zwölf und 27 aufgebaut.

Auf dem Tisch vor den Freundinnen liegen Kunstblüten und -gräser verteilt. Mit fachmännischem Blick betrachtet die zwölfjährige Mila ihren halbfertigen Kranz, in dem sich blaue und weiße Blumen abwechseln. Als Lilli ihr eine Kunstsonnenblume reicht, schüttelt sie den Kopf: „Nein, die ist zu groß. Ich möchte den Kranz schlicht halten, damit er schön strukturiert ist.“

Farbenfrohe Blumenkränze

Lillys Kranz ist bunt: blaue, rosa, gelbe und orange Blüten reihen sich aneinander. „Ich möchte auch immer wieder grüne Elemente reinmachen“, erklärt die Zwölfjährige, während sie grünen Draht um das Ende eines Kunstblatts wickelt. Damit es etwas lockerer ausschaut, meint sie.

Lilly erklärt, wie sie beim Kranzbinden vorgegangen ist. Da gebe es zwei Arten von Draht: Einen dickeren und einen dünneren. „Den dicken Draht habe ich in der Mitte umgebogen, damit ich zwei gleichlange Teile habe“, sagt sie. Dann greift sie in einen rosa Beutel und zieht eine blaue Blume heraus.

Den Stiel steckt sie zwischen die beiden Drähte und umwickelt ihn mit einem zweiten, dünneren Draht. „Und jetzt festziehen“, erklärt das Mädchen. Am Ende nochmal alle Enden mit einer Zange zusammendrücken. „Oh mein Gott, ich hab’s fast“, ruft Lilly erfreut und hält sich den Kranz probehalber an den Kopf.

Kopfüber in die Tiefe

Nicht nur am Blumenstand der Kreativwerkstatt ist die Jugend am Start. Ein paar Meter weiter, in Richtung Graf–Zeppelin–Haus, hängt die siebzehnjährige Akrobatin Lilian Blaich in etwa sechs Meter Höhe kopfüber an ihrem Vertikal–Tuch. Der weiße Stoff schlingt sich kunstvoll um ihren Körper und gibt diesem Halt.

Bereits seit sieben Jahren turnt Lilian an ihrem Vertikal–Tuch. (Foto: stay )

Mal steht Lilian senkrecht in der Luft, dann wieder lässt sie sich blitzschnell kreiselnd an ihrem Tuch in die Tiefe stürzen. Für ihre Kunststücke erhält die Meckenbeurerin lauten Applaus und großzügiges Trinkgeld. „Davon kaufe ich mir mein Equipment“, sagt sie und strahlt.

Bereits seit sieben Jahren turnt die Jugendliche an ihrem Vertikal–Tuch. Kennengelernt hat sie diese Sportart in der Schule. Das meiste hat sich Lilian danach selbst beigebracht. „Ich hab mir ein Tuch gewünscht und es zuhause aufgehängt“, erzählt sie.

Akrobatische Kunststücke in sechs Metern Höhe

Die drei Meter hohe Decke wurde ihr aber schnell zu niedrig. Deshalb schenkten ihr die Eltern ein sechs Meter hohes Turngestell. „Das steht jetzt in unserem Garten“, erzählt die Akrobatin. Doch welche Eigenschaften muss man haben, um so eine Sportart ausüben zu können? „Man sollte natürlich schwindelfrei sein. Und ein bisschen Kreativität wäre auch nicht schlecht, damit man sich die Choreografien ausdenken kann“, erklärt Lilian.

Aus Liebe zu ihrem Sport nimmt sie auch kleinere Verbrennungen in Kauf, die das schnelle Herunterrutschen am Tuch immer wieder an ihren Armen verursacht. Nach ihrem Schulabschluss könne sie sich vorstellen, Trainerin für Luftakrobatik zu werden. „So ein Angebot ist hier in der Gegend eher die Ausnahme“, sagt sie.