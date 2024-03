Mit Tüten und Sammelzangen ausgerüstet, haben sich am Sonntag viele Menschen aus Kluftern aufgemacht, ihr Dorf vom Müll zu befreien. Viele junge Familien schlossen sich dem Aufruf zum Frühjahrsputz der Bürgerliste Pro Kluftern an und sammelten was das Zeug hielt.

Die Teilnehmenden waren erfreut, dass die Kluftinger und ihre Gäste insgesamt schon gut auf ihre Umwelt achten. So waren es vor allem die kleinen Dinge wie Zigarettenstummel, Plastikverschlüsse und -fetzen, die sie einsammelten.

Fleißige Helfer haben beim Dorfputz in Kluftern doch so einiges gefunden. (Foto: Sigrid Merz )

Als einzigen Ausreißer lieferte eine Gruppe einen Scooter ab, den sie aus der Lipbach gezogen hatte. Zur Stärkung gab es im Anschluss dankende Worte von Walter Zacke sowie für alle ein Stück Kuchen und ein warmes Getränk.