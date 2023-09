Flaute bremst WYC-Crew in Konstanz aus

Beim vierten Event der deutschen Segel-Bundesliga 2023 in Konstanz auf dem Bodensee ist das Team des Württembergischen Yacht-Clubs ‐ Pia Speckle (19 Jahre, Steuerfrau), Justin Venger (22, Taktik), Jakob Gruber (23, Trimm) und Patrick Keck (22, Vorschiff) ‐ auf Rang 15 gesegelt.

„Wir hatten einen sehr guten Einstieg am Freitag in das Event“, sagte Taktiker Justin Venger. Im ersten Lauf war das junge WYC-Team als zweites im Ziel. Eigentlich ein schöner Auftakt, gerade für Pia Speckle, die zum ersten Mal in der Bundesliga steuerte. Doch dann riss der Faden, die folgenden fünf Rennen brachten nur noch einen dritten Platz als bestes Ergebnis.

WYC-Team wartet den ganzen Samstag nur an Land

Am Samstag wurde oft angesichts völliger Flaute abgebrochen. Das WYC-Team kam nicht einmal an den Start, wartete den ganzen Tag nur an Land. Am Sonntag kamen zwei Rennen zwar ins Ziel, doch das mit dem WYC am Start wurde als dritter Lauf ebenfalls wieder abgebrochen. „Es gab einige Ansatzpunkte, die wir verbessern wollten“, bedauerte Venger, dass die WYC-Crew letztlich nur am Freitag wirklich zum Segeln kam. Für dieses siebte Rennen gab es ersatzweise eine Durchschnittspunktzahl.

Der WYC liegt in der Gesamtwertung auf Rang fünf. Nächster, vorletzter Spieltag ist vom 6. bis zum 8. Oktober in Überlingen.

Zeitgleich mit dem Team beim Bundesliga-Event in Konstanz waren die WYC-Südseeperlen beim Finale der Women’s Sailing Champions League am Start. Vor Kopenhagen erreichten Steuerfrau Caro Groß, Carla Rau, Ellen Bauer und Rosanna Schnetz Rang 24 unter 31 Teams. Bei auffrischendem Wind am Samstag mussten sie doch ziemlich kämpfen. „Wir konnten leider nicht das bringen, was wir uns vorgestellt haben“, bilanzierte Schnetz. (sz)