Flaschenwerfer beleidigt Polizisten

Weil er Passanten anging und später die Polizei beleidigte, muss sich ein 56-jähriger Mann strafrechtlich verantworten. Eine Gruppe war in der Margaretenstraße am Mittwochabend, 18. Oktober, auf den auf dem Boden liegenden augenscheinlich alkoholisierten Mann aufmerksam geworden, der in der Folge aufstand und davonlief. Laut Polizei soll er kurze Zeit darauf jedoch mit erhobenen Fäusten auf die drei Passanten zugegangen sein und eine Bierflasche in deren Richtung geworfen haben.

Bevor er die Flucht ergriff, soll er ein Taschenmesser gezückt und damit drohend gestikuliert haben. Eine verständigte Polizeistreife konnte den Mann antreffen und vorläufig festnehmen. Dabei betitelte er einen Polizisten mit beleidigenden Worten und wurde aufgrund seines Gemütszustandes in eine Fachklinik gebracht.