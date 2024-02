Fischbacher Karateka gewinnt den Landesmeistertitel

Nach Wochen intensiver Vorbereitung startete Rainer Wilhelm vom Karate-Dojo Fischbach, einer Abteilung des TSV Fischbach, bei der Offenen Landesmeisterschaft Rheinland-Pfalz und Hessen in Mörlenbach. Neben der Leistungsklasse richtet sich das jährlich ausgetragene Turnier auch an die Athleten der Masterklasse, also an die Altersgruppen Ü30, Ü35, Ü45, Ü55 und Ü65.

In der Kategorie Kata Herren Ü55 stellte sich Wilhelm am vergangenen Samstag einem starken Teilnehmerfeld mit 13 Athleten, darunter die Zweit- und Drittplatzierten bei der letztjährigen deutschen Meisterschaft. Gekämpft wurde nach Regeln der World Karate Federation in einem Ausscheidungssystem mit Punkten.

Die Leistung voll abgerufen

Nachdem er in den ersten beiden Runden mit den Katas Bassai Dai und Enpi souverän die Oberhand behielt, traf der Fischbacher im Halbfinale auf einen der Favoriten, Thomas Miltenburger vom Karate Dojo Mainz-Bretzenheim (Platz drei bei der DM 2023). Beide Sportler hatten sich für die Kata Sochin entschieden - mit einem Zehntel Vorsprung gewann Wilhelm die Partie für sich und stand damit im Finale. Dort traf er auf den Sieger des zweiten Pools, Uwe Müller vom KC Wittlich. Auch in diesem Duell rief Wilhelm seine Leistung voll ab und sicherte sich mit einer ausdrucksstarken Gojushiho Dai den Landesmeistertitel in seiner Kategorie.

Wilhelms Verein, der TSV Fischbach, bietet seit 1975 eine hochwertige Karateausbildung für Kinder, Jugendliche und Erwachsene. Freizeit-, Breiten- und Leistungssportler trainieren in fünf Einheiten pro Woche.