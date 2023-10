Fischbacher Karateka erleben viele Aha-Erlebnisse

Mit 45 Teilnehmerinnen und Teilnehmern ist der diesjährige Kata-Spezial-Lehrgang des Karate-Dojo Fischbach mit Philip Jüttner sehr gut angenommen worden. Jüttner gehörte dem deutschen Kata-Nationalkader bis 2020 an und erzielte beachtliche Erfolge auf nationaler und internationaler Ebene. Seit 2022 kann Jüttner die höchste Trainer-Lizenzstufe, den Diplom-Trainer des Deutschen Olympischen Sportbundes (DOSB) vorweisen. Im April dieses Jahres übernahm er die Funktion des Kata-Landestrainers in Baden-Württemberg.

„In vier Trainingseinheiten begeisterte Jüttner die Karateka aus Fischbach und aus benachbarten Vereinen mit einem didaktisch perfekt abgestimmten und abwechslungsreichen Programm“, heißt es in der Mitteilung des Karate-Dojo Fischbach. Die Konzentration lag dabei auf den Themen Rumpfkraft, Schnelligkeit und den schnellen Wechsel zwischen Spannung und Entspannung im Karate.

Strahlende Gesichter

Zum ersten Mal stand dieses Jahr eine Trainingseinheit speziell für Kinder auf dem Plan. Bei den Demonstrationen explosiver Techniken hatte Jüttner deren volle Aufmerksamkeit. Das spiegelte sich in strahlenden Gesichtern wieder. Die an das Kinder-Training anschließende Basics-Einheit richtete sich an alle Gürtelgrade. Hierbei liegt der Schwerpunkt auf effektiven Kraft- und Athletikübungen zur Verbesserung der Karate-Techniken. Danach standen die Katas Heian Godan und Kanku Sho im Fokus. Gerade für die erfahrenen Karateka war es ein echtes Aha-Erlebnis, wie sie unter Jüttners Anleitung jahrelang vertraute Bewegungsabläufe weiter optimieren konnten. Die anwesenden Trainerinnen und Trainer nahmen zahlreiche Impulse für die Trainingsgestaltung mit.