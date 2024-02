Ursula Klink-Eberhard schließt ihre Boutique „Veni“ in Fischbach. Letzter Öffnungstag mit stark reduzierter Waren ist am Samstag, 17. Februar. „Durch das Internet ist täglich Schlussverkauf“, so Ursula Klink-Eberhard.

Sie hat vor acht Jahren das Geschäft eröffnet. Wirtschaftliche Probleme gibt es mit dem Laden nicht, aber aus dem einstigen Hobby ist nunmehr eher Verärgerung geworden. Mit dem Rückzug aus dem Catering-Unternehmen ihrer Familie hatte sie die Idee zu der Boutique. „Veni“ war geboren.

Nomen est omen, bedeutet doch das lateinische „veni“ auf Deutsch zum einen unter anderem die Aufforderung „komm“ - einer Einladung entsprechend - so bedeutet „veni“ als Verb im Indikativ auch „ich bin gekommen“ oder auch „ich habe verkauft“.

Samstag ist der letzte Tag

Und mit dem Verkaufen ist am Samstag, 17. Februar, Schluss. Danach erweitert an dieser Stelle eine Arztpraxis. Verärgert ist die Inhaberin über mehrere Dinge.

Neben der Übermacht des Internets sind es vor allem auch die hochwertigen Marken, die ihr Sorge machen. „Wenn man von der Marke XY nicht mindestens für 12.000 Euro im Jahr einkauft, bekommt man gar nichts“, klagt sie. Das aber könne sich ein kleines Geschäft nur selten leisten.

Den Stress muss ich mir nicht antun. Ursula Klink-Eberhard

Kundschaft hatte sie vornehmlich aus Reihen der Hotelgäste, die immer mal wieder kamen. Seit die B 31 nicht mehr durch Fischbach führt, sei das mit dem Geschäft nicht mehr so einfach. „Das soll aber auf keinen Fall eine Kritik sein. Es ist wunderbar, dass der Verkehr hier weg ist“, sagt sie.

Keine Lust auf Stress

Desweiteren beobachtet sie aber auch, dass das Internet immer wichtiger wird. Und wenn da Ware auftaucht, die einem im Laden noch nicht einmal geliefert wurde, und die ist dann bereits reduziert, dann habe ein Einzelhandel keine Chance mehr. „Den Stress muss ich mir nicht antun“, sagt sie.

Sie wird künftig wieder mehr Bridge spielen, das sie bis zum Turnierstatus gebracht hat. Außerdem will sie wieder Golf spielen gehen und einfach mehr Zeit haben.

Die Zeit im Catering-Stand sei ebenfalls zu Ende. „Erst wenn die Enkelkinder mit mir einen Stand machen, kann ich mir das vorstellen“, sagt sie und lacht. Und ansonsten werde sie wohl wieder auf Hobbysuche gehen.