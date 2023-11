Fischbach/Schnetzenhausen tritt auf der Stelle

Das Spitzentrio in der Fußball-Kreisliga A2 hat sich am 13. Spieltag weiter von der Konkurrenz abgesetzt. Der SV Achberg gewann 3:0 beim FC Dostluk Friedrichshafen und verteidigte die Tabellenführung. Die SGM HENOBO gewann 2:1 beim VfB Friedrichshafen II. Erfolgreich war auch der TSV Schlachters, der die SGM Fischbach/Schnetzenhausen 4:0 schlug. Die Nichtabstiegsplätze aus den Augen verliert so langsam der SV Tannau, der im Kellerduell beim SV Kressbronn II mit 4:5 unterlag.

Keine Siege und dazu noch Verletzungspech

Die SGM Fischbach/Schnetzenhausen von Trainer Bernd Filzinger kommt nicht vom Fleck. „Wir haben bis zum elften Spieltag bereits 34 Spieler eingesetzt, haben großes Verletzungspech, was uns brutal zurückgeworfen hat“, sagt Filzinger nach der 0:4-Pleite beim TSV Schlachters. Schon mit einer 0:3-Hypothek ging es für die SGM in die Pause. Nach einem langen Ball von Marian Rief eröffnete Markus Weidlich den Torreigen (17.). Weidlich erhöhte nach Vorarbeit von Rief per Kopf auch zum 2:0 (31.). Rief krönte seine gute Leistung nach einem Dribbling mit dem 3:0-Halbzeitstand. Der TSV war in jeder Lage die bessere Mannschaft. Kurz nach der Pause parierte TSV-Torhüter Alexander Gomm einen Foulelfmeter von Tim Mayer. Jonas Hermann machte mit dem 4:0 den Deckel auf die Partie. „Das war schon ein gutes Spiel von uns“, sagte TSV-Trainer Adrian Freisinger. „Wenn du dauernd umstellen musst, wird’s schwierig, ganz oben anzuklopfen“, meint Filzinger.

Mit 3:0 gewann Tabellenführer SV Achberg beim FC Dostluk Friedrichshafen, machte es aber lange Zeit spannend. Simon Goldbrunner sorgte mit seinem 21. Saisontreffer für die 1:0-Pausenführung der Gäste. Erst fünf Minuten vor dem Ende und in der dritten Minute der Nachspielzeit tütete Achberg den Sieg durch Tore von Fabian Jörg und Domenic Ehrle ein.

Tannau verliert das Schlüsselspiel

2:1 schlug die SGM HENOBO den VfB Friedrichshafen II. Yanick Minge brachte den Tabellenzweiten in Führung (6.). Für den Ausgleich (55.) sorgte Amir Kücükler. Yannick Glaser machte zehn Minuten vor dem Ende den elften Dreier für die SGM perfekt.

Nach einer 4:5-Niederlage im Kellerduell beim SV Kressbronn II rücken die Nichtabstiegsplätze für den SV Tannau in immer weitere Ferne. „Es ist einfach zum Verzweifeln. Wir spielen gut mit, machen die Tore, trotzdem fehlt uns das Selbstvertrauen“, sagte Tannaus Trainer Alexander Pihlar. „Das war ein Schlüsselspiel. Mit einem Sieg wären wir dran geblieben, jetzt wird es ganz schwer.“ Es war ein Torfestival im Eichert. Außer einer Großchance (8.) von Lukas Müller, der im Eins-gegen-eins am Tannauer Schlussmann Fabian Looser scheiterte, war von Kressbronn zu Beginn nicht viel zu sehen, Schlusslicht Tannau drückte dem Spiel seinen Stempel auf, Manuel Hellmann machte mit der Hacke das 1:0 (16.). Nach einem Angriff über die linke Seite erhöhte Thomas Koch auf 2:0 (31.). „Bis dahin haben wir umgesetzt, was wir wollten“, sagte Pihlar.

Der Tag der Dreierpacker

Der Knackpunkt der Partie war das 1:2 von Lukas Müller im direkten Gegenzug, sechs Minuten vor der Pause fiel das 2:2. „Wir haben uns defensiv wieder zweimal schlecht angestellt“, ärgerte sich Pihlar. Kressbronn war jetzt immer besser im Spiel und wusste das in Form des 3:2 (47.) durch Aykan Demir zu nutzen. David Heller gelang noch das 3:3 (58.), aber Luis Harder (59.) und Timo Walter (65.) brachten Kressbronn auf die Siegerstraße. Für Tannau wäre im Schlussspurt mehr drin gewesen als nur das 4:5 (66.) durch Tobias Feustle.

Mit 0:1 unterlag die Spvgg Lindau zu Hause dem VfL Brochenzell II. Beide Mannschaften hatten mehrmals die Chance, in Führung zu gehen. Nur Brochenzells André Amann (77.) traf allerdings. Danach verteidigte der VfL aufopferungsvoll.

Dass der SV Ettenkirch einen 5:4-Sieg beim TSV Meckenbeuren II schaffte, war auch ein Verdienst von Ali Husin, der dreimal traf. Der TSV Eriskirch landete einen 4:1-Sieg bei der TSG Ailingen II. Hier traf Niklas Layer-Reiss dreifach. Böse unter die Räder kam der TSV Neukirch beim TSV Tettnang II ‐ die Partie endete mit 2:7, Florian Riess traf dreimal.