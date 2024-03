Fischbach läuft wieder

Das große Fischbacher Sportereignis steht bevor. Am Samstag, 20. April, fällt im Fischbacher Stadion der Startschuss zur 18. Auflage. Weit über den Bodenseekreis hinaus ist dieser Frühjahrs-Halbmarathon-Laufklassiker bekannt und zieht jedes Jahr gut 500 Läuferinnen und Läufer an den Bodensee. Warum? Wegen der abwechslungsreichen Laufstrecke, die vorbei an blühenden Obstplantagen mit Sicht auf die schneebedeckten Berge und den Bodensee führt, dazu eine herzliche Atmosphäre. Besser kann man nicht in die Laufsaison 2024 einsteigen, finden die Veranstalter des TSV Fischbach.

Ein Lauf von Sportlern für Sportler - deswegen wird für kleine und große Läufer für ein schönes Laufevent mit Rahmenprogramm gesorgt. Bei den Strecken für Laufbegeisterte von fünf bis 99 Jahren ist für jeden etwas dabei, sind die Veranstalter überzeugt.

· Halbmarathon (21,09 km), Start: 13:50 Uhr, ab JG 2008

· Fischbacher Viertele (10,5 km), Start: 14:00 Uhr, ab JG 2008

· Walken / Nordic Walken (10,5 km), Start: 14:05 Uhr, ab JG 2008

· Schülerlauf 1 (3,7km), Start: 14:10 Uhr, JG 2008 bis 2012

· Schülerlauf 2 (1km), Start: 14:15Uhr, JG 2012 bis 2017

· Zwergen-Marathon (1 Stadionrunde ca. 421m): Start: 13:30Uhr, JG 2018-2019

Was sich 2023 als Neuheit bewährt hat und bleibt, ist die Zusendung der Startnummern für die Voranmelder. So kann jeder ganz entspannt am Wettkampftag ankommen und hat seine Startnummer bereits im Gepäck. Zahlreiche Sponsoren haben bereits ihre Unterstützung zugesagt und werden auch sportlich mit ihren Teams dabei sein. Aber vor allem trägt deren finanzielles Engagement dazu bei, dass das Laufevent kostengünstig angeboten werden kann und viele Zusatzleistungen, wie zum Beispiel Finisher-Medaillen für die Kinder, eine professionelle Zeitnahme mit Brutto-/Nettozeit und eine sportlergerechte Streckenverpflegung angeboten werden können. Speziell für die Kinder soll es dieses Jahr ein tolles Programm geben; Sponsoren für eine Hüpfburg oder Torwandschießen werden noch gesucht. Die Schirmherrschaft für die Laufveranstaltung übernimmt wie auch im vergangenen Jahr OB Brand.

Die Online-Anmeldung ist wieder bis eine Woche vor der Veranstaltung möglich. Die Schüler und Zwergen-Läufe sind auch dieses Jahr wieder ohne Startgebühr. Und natürlich können Kurzentschlossene am Wettkampftag nachmelden Ziel ist es, über Schulen und Vereine den Laufnachwuchs anzusprechen und die Freude am gemeinsamem Sport niederschwellig zu ermöglichen. Auch 2024 werden in Fischbach unter den Schülern in den Altersklassen die Stadtmeisterschaften ausgetragen und es warten für alle Siegreichen wieder tolle Preise.

Egal ob Halbmarathon oder Viertele, Ambitionierte oder Genussläufer - jeder kommt in Fischbach auf seine Kosten. Denn nicht umsonst zählte dieser Lauf zu den Top-5-Läufen am Bodensee. Die Vorbereitungen des Orgateams laufen bereits auf Hochtouren. Denn schließlich will man ja fit und gesund am 20. April in Fischbach an der Startlinie stehen.