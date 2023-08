Finissage der Ausstellung von Adrian Altintas und Madeleine Boschan

Noch bis Sonntag, 27. August, ist in den Räumen des Kunstvereins Friedrichshafen die Ausstellung mit Werken von Adrian Altintas und Madeleine Boschan zu sehen. Zum Abschluss dieser Ausstellung findet um 14 Uhr eine Finissage statt. Der Kunstverein und Kuratorin Hannah Eckstein, die bereits seit Anfang Juli als neue Leiterin der Galerie Stadt Sindelfingen tätig ist, laden alle Kunstinteressierten zu einem Ausstellungsrundgang zusammen mit den beiden Künstlern ein.

Weiter geht es im Jubiläumsjahr — der Kunstverein Friedrichshafen feiert sein 40.jähriges Bestehen — mit zwei von Mitgliedern des Kunstvereins organisierten Veranstaltungen. Die Mitgliederausstellung „Zeit | Erinnerung | Raum“ wird am Freitag, 22. September, um 19 Uhr eröffnet. Beteiligt sind 23 Künstlerinnen und Künstler mit größtenteils neuen Arbeiten. Die Ausstellung vermittelt einen Einblick in die Qualität und Vielfalt künstlerischen Schaffens der Region und läuft bis zum 29. Oktober. Außerdem wird es auch in diesem Jahr wieder einen Grafikmarkt geben. Er wird am Samstag, 18. November, um 17 Uhr zum Auftakt der Jubiläumsfeier eröffnet.