Friedrichshafen

Fingerabdruck identifiziert gesuchten Straftäter

Friedrichshafen / Lesedauer: 1 min

Über einen Datenabgleich mit Hilfe des Fingerabdrucks ging Beamten des Bundespolizeireviers Friedrichshafen ein gesuchter Straftäter ins Netz. Der wegen besonders schweren Falls des Diebstahls Verurteilte trat noch am selben Abend eine einjährige Freiheitsstrafe an, teilt die Polizei in einer Pressemeldung mit.