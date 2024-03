Der VfB Friedrichshafen hat sein Hauptrundenziel in der Volleyball-Bundesliga fast erreicht. Es lautete: Top drei, um im Play-off-Halbfinale einem möglichen Duell mit den Berlin Recycling Volleys, Dauermeister der vergangenen Jahre, aus dem Weg zu gehen. Dazu fehlt nur noch ein Schritt, Rang drei haben die Häfler vor dem letzten Spieltag bei Aufsteiger ASV Dachau (Samstag, 19 Uhr, live bei Dyn) in der eigenen Hand. Trainer Mark Lebedew und seine Mannen hoffen aber nicht nur darauf, die ein Punkt schlechtere SVG Lüneburg (momentaner Vierter) hinter sich zu lassen, sondern auch noch den Tabellenzweiten Helios Grizzlys Giesen zu überflügeln. Besonders interessant ist für den VfB deshalb der Blick auf das Freitagsspiel: Giesen trifft zu Hause ab 20 Uhr auf Lüneburg.

Wir spielen gerne zu Hause, wir haben dort nur gegen Berlin verloren. Es macht uns wegen der Zuschauerresonanz mittlerweile Spaß, zu Hause zu spielen. Nach Jahren haben wir wieder ein richtiges Heimspielgefühl entwickelt. Mark Lebedew

Die Grizzlys dürfen sich bei einem eigenen Sieg sogar noch Chancen auf Rang eins ausrechnen, denn Berlin hat aktuell nur zwei Zähler mehr als die Niedersachsen auf dem Konto und könnte bei einer Niederlage bei den SWD Powervolleys Düren (Samstag, 19 Uhr) noch auf den zweiten Platz abrutschen. Lebedew muss noch „schauen, was die Familie macht“, hat sich aber schon fest vorgenommen, das Freitagsspiel zwischen Giesen und Lüneburg anzuschauen. „Ich habe großen Respekt vor beiden Mannschaften. Sie spielen eine sehr gute Saison“, sagt Lebedew. „Aus unserer Sicht ist es gut, dass das Spiel einen Tag vorher stattfindet. Dann wissen wir, was der Stand der Dinge ist.“

Der VfB-Trainer wünscht sich am Freitag ein Ergebnis, das den Häflern im Falle des Sieges den Sprung auf Rang zwei ermöglichen würde - dadurch hätte Friedrichshafen im Play-off-Halbfinale definitiv Heimrecht. „Wir spielen gerne zu Hause, wir haben dort nur gegen Berlin verloren. Es macht uns wegen der Zuschauerresonanz mittlerweile Spaß, zu Hause zu spielen. Nach Jahren haben wir wieder ein richtiges Heimspielgefühl entwickelt“, sagt Lebedew.

Szenario 1: Der VfB Friedrichshafen gewinnt 3:0 oder 3:1: Damit der Sprung auf Rang zwei überhaupt noch gelingen kann, sind drei Punkte Pflicht. Gleichzeitig muss der VfB hoffen, dass Giesen gegen Lüneburg leer ausgeht. Denn: Sobald die Grizzlys einen Zähler holen, ist ihnen der zweite Platz aufgrund des besseren Satzquotients sicher. Lebedew wird am Freitagabend also für einige Stunden Lüneburg-Fan sein.

Szenario 2: Der VfB Friedrichshafen gewinnt 3:2: Mit zwei Zählern wären die Häfler sicher Dritter. Sie haben mehr Spiele als Lüneburg gewonnen und das würde so bleiben - bei Punktgleichheit ist es das erste Kriterium. Platz zwei wäre in diesem Szenario allerdings nicht mehr möglich.

Szenario 3: Der VfB Friedrichshafen verliert 2:3: Hier bekäme das Lebedew-Team nur einen Zähler und ein Abrutschen auf den vierten Platz wäre zu befürchten. Realität würde das werden, sofern Lüneburg gewinnt. Die Höhe wäre egal, da die SVG über den besseren Satzquotient verfügt. Schließlich hätten beide Teams bei einem 2:3 des VfB in Dachau und einem gleichzeitigen 3:2-Sieg der Lüneburger in der Volksbank-Arena in Hildesheim dann gleich viele Spiele gewonnen.

Szenario 4: Der VfB Friedrichshafen verliert 1:3 oder 0:3: In diesem Fall würde Lüneburg nur ein Punkt reichen, um Friedrichshafen auf den vierten Platz zu verdrängen. Von Rang zwei wäre dann - wie auch schon bei Szenario 3 - sowieso keine Rede mehr.

Wahrscheinlich ist natürlich ein Sieg der Häfler, die eine konstant gute Runde spielen. Aber der Aufsteiger aus Dachau hat vor allem mit dem sensationellen 3:2-Erfolg gegen Berlin gezeigt, „dass sie was drauf haben“, betont Lebedew. Er selbst ist auch schon einmal in der Georg-Scherer-Halle aufgelaufen. „Wir müssen uns konzentrieren, ich erwarte ein unangenehmes Spiel“, meint der 56-jährige Australier.

Lebedew und sein Team befinden sich schon im „Play-off-Rhythmus“. Bis auf Außenangreifer Simon Kohn sind alle Spieler fit. „Für mich ist es das Gute, so viele Spieler in guter Form zu haben“, sagt der VfB-Coach. Die freie Woche wegen des DVV-Pokalfinals (3:0 für Berlin gegen Herrsching) nutzte der VfB für harte Arbeit. „Wir haben so richtig Vollgas gegeben“, berichtet Lebedew. Schwerpunkt ist aktuell der Block, denn der Häfler Trainer ist nicht zufrieden damit, wie seine Mannschaft mit den Chancen umgeht, die sie sich mit starken Aufschlägen erarbeitet.

Die Häfler starten am 15. März in die Play-offs

Das Play-off-Viertelfinale (Modus Best-of-Three) beginnt für den VfB am Freitag, 15. März, um 19 Uhr mit einem Heimspiel in der Spacetech-Arena. Düren, Herrsching und Bitterfeld-Wolfen sind als mögliche Gegner in der Verlosung. Sollte nach zwei Begegnungen noch kein Gesamtsieger feststehen, kommt es am Samstag, 23. März, in Friedrichshafen zum Entscheidungsspiel. Tickets für die Begegnung am 15. März sind schon unter zuhause-aufschlagen.de erhältlich.