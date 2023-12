Filmvorführung und Gespräch im Zeppelin-Museum für die ganze Familie

Kleine und große Besucher des Zeppelin-Museums können am dritten Adventssonntag, 17. Dezember, mit der Hündin Titina zu den berühmten Luftschiffabenteuern am Nordpol zurückreisen. Ab 14 Uhr wird dann der Zeichentrickfilm „Titina. Ein tierisches Abenteuer am Nordpol“, der aktuell in den Kinos läuft, kostenlos im Medienraum des Zeppelin-Museums zu sehen sein.

In diesem Film für die ganze Familie begleiten die Zuschauer Titina, die kleine neugierige Straßenhündin, bei ihren Erkundungen der Arktis mit dem norwegischen Polarforscher Roald Amundsen und dem italienischen Luftschiffingenieur Umberto Nobile. Das Besondere daran ist, dass die Geschichte auf wahren Begebenheiten beruht, denn Titina gab es tatsächlich. Im Anschluss an die Filmvorführung wird Jürgen Bleibler, Leiter der Zeppelinabteilung am Zeppelin-Museum, im Dialog mit Agnes Bidmon, Leiterin der Abteilung Diskurs und Öffentlichkeit, eine historische Einordnung geben und gemeinsam mit den Besuchern in das originale Bildmaterial zu Titinas Reise eintauchen. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich, die Teilnehmerzahl ist jedoch begrenzt.