Hinter der Feuerwehr in Friedrichshafen liegen arbeitsreiche Tage. Insgesamt siebenmal sind die Einsatzkräfte an Silvester und Neujahr zu Bränden in der Innenstadt und in Kluftern gerufen worden. Auch die Polizei hatte viel zu tun – und ermittelt nun in einigen Fällen auch wegen Brandstiftung.

„Der Jahreswechsel verlief insgesamt ruhig. Auffällig war, dass es weniger Kleineinsätze wie Mülleimerbrände gab. Stattdessen mussten wir mehrfach mit einem Löschzug oder auch mit dem erweiterten Löschzug ausrücken“, wird Felix Engesser, Kommandant der Häfler Feuerwehr, in einer Pressemitteilung zitiert.

Der Einsatzschwerpunkt, so Engesser weiter, war die Kernstadt. In den umliegenden Ortschaften blieb es bis auf Kluftern ruhig. „Erfreulich war, dass es keine Verletzten gab. Auch gab es keine Gewalt gegen die Einsatzkräfte der Feuerwehr“, sagt der Kommandant laut Mitteilung.

Lkw brennt auf Werkgelände

Um 13.20 Uhr am Silvestertag wurden die Einsatzkräfte zu einem Brandmeldealarm und um 22.44 Uhr zum Brand eines Lastwagens auf einem Werksgelände gerufen. Bei dem Lkw-Brand konnte die Feuerwehr das Übergreifen der Flammen auf einen Container und weitere Fahrzeuge verhindern.

Der erste Einsatz am Neujahrstag war laut Pressemitteilung der Feuerwehr um 2.11 Uhr. Es brannte Müll am Kreisverkehr in der Mühlöschstraße. Um 3.14 Uhr stand ein Kleidercontainer in der Gangolfstraße in Kluftern in Flammen. „Beide Brände konnten schnell gelöscht werden“, heißt es in der Mitteilung.

Der nächste Einsatz war um 5.58 Uhr am Neujahrsmorgen. Die Einsatzkräfte wurden zu einem Brand im Fallenbrunnen gerufen. Im Freien brannten drei Glasfaserleitungstrommeln. Das Gebäude war laut Mitteilung nicht gefährdet. Um 7.53 Uhr brannten dann noch Mülleimer in der Aistegstraße. Die Flammen drohten auf das Wohngebäude überzugreifen.

Im Fallenbrunnen brennen am Neujahrstag Glasfaserleitungstrommeln. (Foto: Stadt Friedrichshafen/Feuerwehr )

Zwölf Bewohnerinnen und Bewohner des Gebäudes wurden kurzzeitig zunächst durch die Feuerwehr, dann durch die Einsatzgruppe der Bereitschaft betreut. Die Menschen konnten später wieder in ihre Wohnungen zurück. Laut Polizei entstand das Feuer wohl aufgrund nicht vollständig erloschener und entsorgter Feuerwerksreste.

Bewohner löschen Feuer selbst

Der Neujahrstag endete für die Feuerwehr mit der Alarmierung um 22.11 Uhr zu einem Einsatz an einem Wohngebäude in der Hans-Schnitzler-Straße. Laut Polizei hatten dort Unbekannte zwei Blumenkübel in Brand gesetzt, indem sie Feuerwerkskörper in den Behältnissen zündeten.

Der Brand konnte bis zum Eintreffen der Feuerwehr durch die Bewohner weitestgehend selbstständig gelöscht werden, sodass die alarmierten Einsatzkräfte lediglich noch Nachlöscharbeiten durchführen mussten. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 5000 Euro geschätzt.

Die Feuerwehr war laut Mitteilung von Silvester bis Neujahr mit insgesamt 105 Einsatzkräften und 28 Fahrzeugen im Einsatz. In allen Fällen ermittelt die Polizei wegen Sachbeschädigung oder fahrlässiger Brandstiftung.

Dieser Artikel wurde aktualisiert.