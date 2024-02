Im Bodenseekreis wird es keinen gemeinsamen Protest der Freiwilligen Feuerwehren mit den Bauern geben. Auch im Landkreis Lindau ist offenbar nichts in diese Richtung geplant.

Die Bauern-Initiative „Land schafft Verbindung“ (LsV) hatte alle Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehren in Deutschland aufgerufen, sich mit einem Berliner Feuerwehrmann und den protestierenden Landwirten zu solidarisieren. Der Brandschützer hatte bei einer Demo in Berlin-Wittenau in Dienstkleidung den vorbeifahrenden Landwirten seine Unterstützung signalisiert - mit Beifall und La-Ola-Welle.

Haltlose Gerüchte

Gerüchte, wonach dem Mann deswegen ein Disziplinarverfahren drohe, weil sich der Berufsfeuerwehrmann nicht an das Neutralitätsgesetz gehalten hatte, haben sich inzwischen aber als haltlos erwiesen.

Vom 10. bis 11. Februar soll nun ein bundesweites Aktionswochenende stattfinden. Dabei sollen Feuerwehrautos auf die Höfe der Wachen fahren, die Blaulichter einschalten und die Sirenen heulen lassen.

Keine Aktionen bekannt

Im Bodenseekreis dürfte es allerdings still bleiben. Es seien keine Aktionen oder Beteiligungen vor Ort bekannt, sagt Martin Scheerer, Pressesprecher des Kreisfeuerwehrverbandes auf Nachfrage. Auch im Landkreis Lindau sei nichts geplant, sagt Lindaus Feuerwehrkommandant Florian Kainz.

Ravensburgs Feuerwehrchef Kai Willach sagt: „Die Feuerwehr Ravensburg beteiligt sich grundsätzlich nicht an politischen Debatten. Somit wird es am Wochenende auch keine Beteiligung an Aktionen zur Unterstützung der aktuellen Bauernproteste geben.“ Eine Position habe die Feuerwehr aber in einer grundsätzlichen Frage, so Willach: „Jederzeit öffentlich Haltung zeigen wir mit unserem Bekenntnis zu unserer freiheitlich-demokratischen Grundordnung mit ihren garantierten Elementen und Werten.“