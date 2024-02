Feuerwehr Kluftern leistet 6130 ehrenamtliche Stunden

Die Einsatzkräfte der Feuerwehr Kluftern wurden im Jahr 2023 zu 28 Einsätzen gerufen. Zudem haben sie insgesamt 6130 ehrenamtliche Stunden geleistet. Dies gab Abteilungskommandant Martin Klar bei der Hauptversammlung bekannt.

„Was die Einsatzzahlen angeht, war 2023 mit 28 Einsätzen ein eher ruhiges Feuerwehrjahr“, so Abteilungskommandant Martin Klar bei der Jahreshauptversammlung der Einsatzabteilung Kluftern. Der Abteilung Kluftern gehören derzeit 41 Kameradinnen und Kameraden an.

Ganz anders sieht es allerdings bei der Ausbildung, bei Veranstaltungen und bei der Jugendarbeit aus. Im Jahr 2023 leisteten die Einsatzabteilung und die Jugendfeuerwehr 6130 ehrenamtliche Stunden. Dazu zählen Einsatzstunden, der Übungsdienst, Lehrgänge und Ausbildungen, Sitzungen, Übungsvorbereitung und Brandsicherheitswachdienste, wie es in einer Pressemitteilung heißt.

Höhepunkt waren die Leistungsübungen des Bodenseekreises. 43 Feuerwehrgruppen aus dem Bodenseekreis und dem Landkreis Ravensburg erwarben das Leistungsabzeichen in Bronze, Silber oder Gold.

Allein für die Jugendarbeit wurden in Kluftern über 4000 Stunden geleistet. Im April absolvierten die jüngeren Mitglieder das erste Leistungsabzeichen, die Jugendflamme Stufe 1. Hinzu kamen mehrere Ausflüge, die Alarmübung der Stadtjugendfeuerwehr in Raderach und die Hydranten-Kontrolle gemeinsam mit der Einsatzabteilung.

„Die Jugendarbeit nimmt viel Zeit in Anspruch. Zeit, die sich lohnt. Denn die Jugendfeuerwehr ist das Rückgrat der Einsatzabteilung. Sie stellt den allergrößten Teil des Feuerwehrnachwuchses dar“, so Kilian Müller, stellvertretender Jugendfeuerwehrwart. Er bedankte sich bei Antonia Müller und Fabian Hölzl für die Unterstützung. Die Jugendfeuerwehr besteht derzeit aus 22 Mitgliedern.

Bei den anstehenden Wahlen wurde Manuel Gessler als Beisitzer in den Abteilungsausschuss und Oliver Karmann zum Kassenprüfer gewählt.

Annette Meyer, Martin Keller und Jürgen Specker wurden zur Feuerwehrfrau bzw. Feuerwehrmann, Konstantin Lutz zum Oberfeuerwehrmann und Tobias Gessler zum Löschmeister befördert.

Vanessa Edelmann und Philipp Egger wurden für 15 Jahre Feuerwehrdienst mit dem Feuerwehrehrenzeichen in Bronze ausgezeichnet. Für 25 Jahre Feuerwehrdienst wurde Bernd Nehrke mit dem Feuerwehrehrenzeichen in Silber gewürdigt.

Mit dem Feuerwehrehrenkreuz in Bronze wurde Norbert Braun ausgezeichnet. Norbert Braun ist im Januar 1990 in die Jugendfeuerwehr Kluftern eingetreten und engagiert sich seither über das übliche Maß hinaus. Er war mehrere Jahre als stellvertretender Jugendfeuerwehrwart tätig und ist seit vielen Jahren als Gruppenführer in der Einsatzabteilung Kluftern eingesetzt. Braun zeichnet sich vor allem als stiller „Schaffer im Hintergrund“ aus. Er hat über ein Jahr hinweg mit der Jugendfeuerwehr die vollautomatische Spritzwand geplant und gebaut. Er baute das Fotoarchiv der Abteilung Kluftern auf und digitalisierte es. Er hat mehrere Fotoausstellungen erstellt und bildete als Multiplikator die Kameraden der Einsatzabteilung im „Digitalfunk“ aus.

Norbert Braun setzt sich sehr stark für die Kameradschaft ein und organisiert regelmäßig kameradschaftliche Events. Klaus Mecking, Vertreter des Kreisfeuerwehrverbandes, überreichte das Feuerwehrehrenkreuz in Bronze an Norbert Braun. Mit einem minutenlangen Applaus und stehenden Ovationen würdigten die Feuerwehrkameradinnen und Feuerwehrkameraden das Engagement Brauns.