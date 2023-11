Feuerwehr-Hauptübung klappt wie am Schnürchen

Viele Zuschauer haben trotz der widrigen Witterungsverhältnisse den Rettungseinsatz nach einem simulierten Brand in einem Trockenraum im Keller eines Hochhauses in Lipbach verfolgt. Oberbürgermeister Andreas Brand und Ortsvorsteher Michael Nachbaur schauten bei der Hauptübung ebenfalls zu und lobten den reibungslosen Einsatz.

Die Tür zum Trockenraum war zum Zeitpunkt des Brandausbruchs nicht geschlossen, sodass sich der Brandrauch in den Treppenraum ausbreiten konnte, heißt es in der Pressemitteilung der Stadt zum Szenario. Das Kellerfenster des Trockenraumes war ebenfalls geöffnet, sodass auf der Gebäudeseite Rauch ausströmte und sich nach oben hin ausbreitete. Die Bewohner des Gebäudes bemerkten den Brand und alarmierten die Feuerwehr.

Eine Bewohnerin im sechsten Obergeschoss öffnete ihre Wohnungstür, wodurch der Rauch in ihre Wohnung eindringen konnte. Sie flüchtete sich mit einem weiteren Bewohner auf den Balkon. In einer Wohnung im ersten Obergeschoss drang durch gekippte Fenster ebenfalls Rauch ein. Da der Fluchtweg über den verrauchten Treppenraum nicht möglich war, flüchtete auch dieser Bewohner auf den Balkon seiner Wohnung.

Nach der Meldung des Brandes alarmierte die Einsatzzentrale der Feuerwehr Friedrichshafen die zuständige Einsatzabteilung Kluftern sowie die Abteilung Fischbach mit der Drehleiter. Die Kräfte des ersten Löschfahrzeugs begannen umgehend mit der Brandbekämpfung im Keller, um eine weitere Ausbreitung rasch zu unterbinden. Die Kräfte des zweiten Löschfahrzeugs sowie der Drehleiter begannen mit der Menschenrettung über Leitern auf der Gebäuderückseite. Außerdem verhinderten diese Einsatzkräfte die Brandausbreitung in die darüber liegenden Geschosse. Die Prüfung und Entrauchung des Treppenraums übernahm die Mannschaft des dritten Löschfahrzeugs. Bei der Kontrolle im Treppenraum stießen die Kräfte auf eine weitere Person, welche bewusstlos auf der Treppe lag.

Die geretteten Personen wurden umgehend an die Einsatzkräfte der Johanniter Unfallhilfe übergeben, welche ebenfalls mit zwei Fahrzeugen an der Einsatzstelle waren, um die Versorgung der Verletzten zu übernehmen.

Kommandant Felix Engesser zeigte sich zufrieden mit der Übung und lobte den ruhigen Ablauf sowie die gute Kommunikation untereinander. Ortsvorsteher Michael Nachbaur zeigte sich stolz auf seine Feuerwehr, was er bei der abschließenden Besprechung betonte.

„Der Dank gilt an dieser Stelle den Bewohnern, Eigentümern und der Hausverwaltung, welche mit großem Interesse die Vorbereitungen für den Einsatz unterstützt haben“, so die Stadt in ihrer Mitteilung weiter. Denn es ist keine Selbstverständlichkeit, dass die Feuerwehr in einem so großen Wohngebäude ihre Hauptübung durchführen kann.

Die Abteilungen Kluftern und Fischbach waren mit 34 Einsatzkräften, fünf Fahrzeugen und einer Drehleiter im Einsatz.