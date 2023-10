Festwirt Hans Fetscher hat sich vor dem Amtsgericht Konstanz wegen des Vorwurfs des Steuerbetrugs verantworten müssen. Der Prozess endete mit einer Einigung und der Zahlung von 40.000 Euro an die Staatskasse, wie das Gericht mitteilt.

Fetscher hat viele Jahre das Oktoberfest in Konstanz betrieben, auch auf dem Seehasenfest in Friedrichshafen war er in der Vergangenheit mit einem Biergarten vertreten.

Mehrumsätze, die offenbar nicht versteuert wurden

Das Finanzamt hatte bei dem Festwirt Unregelmäßigkeiten bei mehreren Festabrechnungen in den Jahren von 2013 bis 2017 festgestellt. Das Gericht nennt Mehrumsätze in Höhe von 356.965 Euro, die Fetscher nicht versteuert haben soll, was einer nicht gezahlten Steuersumme von 145.530 Euro entsprechen würde.

„Wir können nur so viel sagen, dass nach der umfassenden Prüfung aller Unterlagen des von uns eingeschalteten Wirtschaftsprüfers keine Steuerhinterziehung vorliegt“, sagt Fetscher auf Nachfrage. Er erklärt, dass die Unregelmäßigkeiten „eher aus buchhalterischer Natur kommen“. Es klingt so, als würde er sie auch auf die Unerfahrenheit von Mitarbeitern zurückführen.

So kommentiert der Festwirt das Verfahrensende

Nach vier Verhandlungstagen einigten sich Staatsanwaltschaft und Verteidigung auf eine Einstellung des Verfahrens gegen die Zahlung von 40.000 Euro. Das Gericht stimmte zu. Der Wirt geht damit straffrei aus dem Verfahren hervor.

„Wir sind sehr froh, dass wir mit der heutigen Entscheidung wieder zum Tagesgeschäft übergehen können und die gewonnenen Einsichten und Mehrwerte für zukünftige Entscheidung und Visionen nutzen dürfen“, kommentiert Fetscher den Ausgang des Verfahrens.