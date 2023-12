Sternekoch Philipp Heid hat von Schwäbische.de die Aufgabe bekommen, ein Drei-Gang-Menü zu zaubern. Dazu durfte er nur Ware verwenden, die es an hiesigen Automaten der Selbstvermarkter in der Region zu kaufen gibt. Das hat funktioniert. Jetzt geht es in die Küche.

Philipp Heid ist Küchenchef im Restaurant „Die Speiserei“ im Hotel Maier in Fischbach und bekam damit keine leichte Aufgabe.

Gemessen an etwa vier Portionen lag der Einkauf bei 73,40 Euro. Das bewegt sich im Rahmen eines normalen Einkaufs, von überteuerter Ware an den Automaten kann keine Rede sein.

Zurück in der Küche macht sich Philipp Heid an die Vorbereitungen. Kartoffeln werden gewaschen und geschält, der Salat wird gewaschen, der Kürbis geschnitten und der Grünkohl versäubert. Die Kartoffeln setzt der Koch auf, sie ergeben ein Püree, in das auch Kürbis eingearbeitet wird.

Vorbereitung ist alles

Die andere Hälfte des Kürbis' schneidet Philipp Heid in Spalten, um sie zusammen mit großen Grünkohlblättern im Ofen bei 160 Grad Celsius für 20 Minuten zu rösten.

Die Vorspeise. (Foto: Ralf Schäfer )

„Den Kürbis sollte man nie in Wasser kochen, dann geht viel Geschmack durch das Wasser verloren“, sagt der Philipp Heid und würzt die Spalten mit Curry, Salz und kaltgepresstem Rapsöl. Den großen Grünkohlblättern reichen vier Minuten in der Hitze.

Alternativen machen viel her

Einen Teil des Grünkohls lässt er stehen, der wird später in der Pfanne mit Butter und Gewürzen gebacken. „Es muss nicht immer Grünkohl mit Pinkel geben, den Klassiker aus Norddeutschland. Der ist zwar auch sehr lecker, aber der Grünkohl kann viel mehr“, sagt der Koch. Unter „Pinkel“ versteht man im Übrigen eine würzige Mettwurst, am ehesten hier mit der Bauernbratwurst vergleichbar.

Der Hauptgang. (Foto: Ralf Schäfer )

Das Reh wird unterdessen von Sehnen und Silberhaut befreit. Die Abschnitte wandern in die Pfanne und werden zusammen mit Piment, Wacholder und Pfefferkörnern für eine Soße gebraten. Kurze Zeit später löscht Philipp Heid sie mit Wein ab, lässt den einkochen, damit das Fleisch karamellisiert und gibt dann weiter Wein und die Bratensoße zu.

Das Dessert. (Foto: Ralf Schäfer )