Festkonzert der Musikschule im Graf-Zeppelin-Haus

Zum Festkonzert am Sonntag, 10. Dezember, ab 18 Uhr lädt die Musikschule Friedrichshafen in das Graf-Zeppelin-Haus ein. Das Jugendsinfonieorchester wird unter Leitung von Thomas Kalb, ehemaliger Generalmusikdirektor in Heidelberg, gemeinsam mit der Kammerphilharmonie Bodensee-Oberschwaben auftreten, wie die Stadt mitteilt.

„Seit 70 Jahren bildet die Musikschule Friedrichshafen junge Musikerinnen und Musiker aus und ist als Bildungs- und Kultureinrichtung ein fester Bestandteil des öffentlichen Lebens in der Stadt“, so Susanne Hermann-Wüster, Leiterin der Musikschule Friedrichshafen.

Auf dem Programm stehen das Vorspiel zu „Die Meistersinger von Nürnberg“ von Richard Wagner, „Lyrische Stücke“ von Edward Grieg in einer Orchesterfassung von Thomas Kalb, das Violinkonzert op. 26 von Max Bruch und „Conga del Fuego“ von Arturo Márquez.

Solist im Violinkonzert ist David Nebel, Konzertmeister beim Rundfunk-Sinfonieorchester Berlin. Bei den „Lyrischen Stücken“ werden die Nachwuchsorchester „Sinfonietta“ und Liederorchester mitspielen. Dann werden rund 100 Kinder und Jugendliche gemeinsam im Konzert auftreten.

Eröffnet wird der Konzertabend von Bürgermeister Andreas Hein. Gefördert wird das Konzert von der Fränkel-Stiftung im Rahmen von „Fränkel Music Open“.

Ab sofort gibt es im Sekretariat der Musikschule Friedrichshafen kostenlose Eintrittskarten.