Feinschmecker im Vogelhäuschen

Finden Sie es auch so erbaulich, im Winter den Vögeln am Futterhäuschen zuzusehen? Eines aufzustellen lohnt sich schon deshalb, weil man so einen guten Überblick bekommt, welche Vogelarten sich im eigenen Wohnquartier aufhalten. Jedenfalls steht bei uns immer ein Sack Vogelfutter aus dem Supermarkt bereit.

Allerdings ließ der Appetit von Amsel, Spatz, Meise und Co. in jüngster Zeit arg zu wünschen übrig. Immer wenn ich Futter nachschütten wollte, war das gar nicht nötig. Die Vögel hatten kaum etwas gefressen. Dabei hatte ich doch gesehen, wie sie sich im Häuschen tummelten und eifrig pickten.

Dieses Rätsel musste ich mit meiner Frau besprechen. Prompt hatte sie auch die Lösung parat: Sie hatte unseren Fressgästen den Appetit auf das gekaufte 08/15-Futter verdorben - mit kleingehackten Walnüssen von unserem Baum. Immer wieder hatte sie eine Handvoll ins Häuschen fallen lassen. Weil es sich dabei um den verdorbenen Teil der Nussernte handelte, befanden sich auch noch besondere Leckerbissen darunter: Mottenlarven. „Siehst du“, meinte meine Frau, „damit wäre es wieder mal bewiesen.“ - „Was denn?“, fragte ich. - „Dass es hilft, wenn man miteinander spricht. Besonders, wenn man verheiratet ist.“

Na gut. Dann will ich mich künftig an diese Weisheit halten. Aber nur, wenn es ums Vogelvieh geht. Dass mir abseits davon auch nur ein Pieps mehr rausrutscht als sonst, habe ich nie gesagt.