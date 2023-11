Dieter Stauber hat den Antrag der FDP kommentiert, der in der Sitzung des Ratsausschusses für Finanzen und Verwaltung diskutiert wurde. Die Verwaltung sehe keine Notwendigkeit, diesem Antrag nachzukommen. Die FDP-Fraktion hatte beantragt, als Reaktion auf Gerüchte und Erzählungen und zur Vermeidung von gefühlter Benachteiligung oder Neid und Ängsten, einen Beauftragten für Flüchtlings- und Migrationsfragen als Ansprechpartner für die Bevölkerung zu bestellen.

Stauber nannte rund sieben Stellen, die sich in der Verwaltung bereits mit diesem Thema befassen würden. Das seien keine Personen, die über Flüchtlinge Auskünfte erteilen würden. „Wir gehen auch keinen anonymen Hinweisen und Gerüchten nach“, so Stauber. Populisten seien nicht an Fakten interessiert. Sie hätten eine durch Vorurteile geprägte Sichtweise, die auch ein Flüchtlingsbeauftragter nicht ändere, so hatte die Verwaltung den Antrag auch im Vorfeld kommentiert. Die spezielle Benennung eines Flüchtlings- und Migrationsbeauftragten hält die Verwaltung für unnötig.

Aufgabe der Medien

Achim Brotzer, Fraktionschef der CDU, teilte mit, dass sich die Fraktion nicht habe dazu durchringen können, diesen Antrag zu unterstützen. Ein städtischer Faktencheck, um Gerüchten und Fake-News zu widersprechen, könnte eher instrumentalisiert werden. Im Übrigen würden die seriösen Medien der Gegend das bereits umfänglich tun.

Wen rufe ich an, wenn vor einer Unterkunft Müll abgeholt werden müsste, damit sich das Bild verbessert?

Gaby Lamparsky, Fraktionschefin der antragstellenden FDP-Fraktion, erklärte, die Stelle nicht für Populisten, sondern für alle zur Verfügung stellen zu wollen. „Wen rufe ich an, wenn vor einer Unterkunft Müll abgeholt werden müsste, damit sich das Bild verbessert?“, fragte sie. Das Portal „sags-doch.de“ sei nur über das Internet zugänglich. Das Thema Flüchtlinge aber sei eines der bedeutendsten Themen, und die Sorgen der Menschen würden immer größer.

Menschen haben Angst

Die Bevölkerung müsse stets informiert sein und man müsse sie mit korrekten Informationen versorgen. Sie bezog sich auf die Müllerstraße, wo auf dem Telekom-Areal eine Gemeinschaftsunterkunft eingerichtet werden soll. „Die Menschen sorgen sich und wenn die Stadt für die Bürger keinen Ansprechpartner zu dem Thema habe, kann die Stimmung kippen.“

Anna Hochmuth (Grüne) sieht keine Notwendigkeit für einen solchen Ansprechpartner, die Stadt habe das Thema auf dem Schirm und biete eine gute personelle Ausstattung vor Ort. Die Menschen könnten sich an diese wenden. „Wir wünschen uns einen Fakten-Check, der auf der Homepage steht und bei dem man sich informieren kann“, so Hochmuth.

Ich befürchte, dass es ein Klagetelefon wird. Dagmar Hoehne

Auch Dagmar Hoehne (Freie Wähler) glaubt nicht, dass durch einen solchen Beauftragten das Problem gelöst werde. „Ich befürchte, dass es ein Klagetelefon wird, für diejenigen, die ihren Frust loswerden wollen“, so Hoehne.

Für das Netzwerk für Friedrichshafen sprach Jürgen Holeksa. Er glaubt nicht, dass diese Aufgaben von einer Person geleistet werden können und betrachtet das Team, das die Stadt aufgestellt habe, für weit sinnvoller.

Es gibt andere Wege

Oberbürgermeister Andreas Brand nannte die Telefonnummer 115, die angerufen werden könne. Dort würden die Menschen an die richtigen Stellen weitergeleitet. Man könne wohl die Internetseite der Stadt überarbeiten, damit die Angebote dort strukturierter und besser auffindbarer seien.

Der Antrag wurde gegen eine FDP-Stimme abgelehnt.