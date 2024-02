FC Dostluk Friedrichshafen findet Lösung für die Rückrunde

Das Problem ist erst einmal vom Tisch. Ab kommender Woche hat der FC Dostluk Friedrichshafen eine Trainings- und Spielfläche. Mal wieder kommt der Fußballverein mit seinen beiden Aktiventeams beim SC Friedrichshafen unter und darf dort bis Ende der Saison 2023/2024 den Rasen- und den Kunstrasenplatz benutzen. Sowohl die erste Mannschaft in der Kreisliga A2 als auch die zweite Mannschaft in der Kreisliga B4 haben am Sonntag, 17. März, ihr erstes Heimspiel im neuen Jahr.

Ende 2023 wurde der Nutzungsvertrag nicht verlängert

Für die erneute Kooperationsbereitschaft dankt der FC Dostluk dem SC. „Das ist nicht selbstverständlich. Wir und ich als Person sind dem SC dankbar. Für uns war es eine extrem schwierige Situation. Sie haben gezeigt, dass sie bereit sind, uns zu unterstützen“, sagt der Dostluk-Vorsitzende Ömer Albayrak. Der B-Ligist gab Albayraks Club bereits vom Frühjahr 2021 bis Ende 2023 eine Heimat, hatte sich dann aber dazu entschlossen, den Nutzungsvertrag nicht zu verlängern. Gegenüber der „Schwäbischen Zeitung“ erklärte das der SC mit „unterschiedlichen Ansprüchen“, konkretisierte das aber auch auf Nachfrage nicht.

Nun also lässt der SC Friedrichshafen den FC Dostluk auf seinem Gelände zumindest die Rückrunde zu Ende spielen. Vereinbart wurden zwei Trainingseinheiten pro Woche sowie die Austragung der Heimspiele. Albayrak weiß das Entgegenkommen zu schätzen, schließlich hat der SC auch die Jugend des FC Friedrichshafen aufgenommen, die aufgrund der Sanierung des Kunstrasenplatzes bis Herbst heimatlos ist.

Die Protestaktion muss jetzt nicht sein

Beim FC Dostluk hat das für Aufatmen gesorgt. Der Verein hat auch schon seine geplante Protestaktion gecancelt und ist froh, jetzt bis Saisonende Planungssicherheit zu haben. „Ich brauche ein, zwei Wochen Ruhe von der Platzthematik. Das war eine Belastung und die anstrengendste Zeit in meiner Amtszeit“, sagt Albayrak, der seit 2019 beim FC Dostluk als Vorsitzender tätig ist. Der 43-Jährige war sehr umtriebig, hat nach dem Stillstand in Friedrichshafen schon in Kressbronn, Eriskirch und Langenargen nachgefragt. Durch die Lösung beim SC muss das allerdings nicht weiter verfolgt werden.

Der Tabellenvierte der Kreisliga A2 trainiert am Freitag in der TWS-Arena (Sport- und Soccerhalle) in Ravensburg. Am Dienstag möchte der FC Dostluk beim SC das erste richtige Fußballtraining in der Wintervorbereitung durchzuführen, um gut vorbereitet ins erste Rückrundenspiel am Sonntag, 10. März, beim Schlusslicht SV Tannau zu gehen.

Zwei neue Spieler verstärken den Club

Trotz der Platzproblematik haben sich zwei neue Fußballer dem Verein angeschlossen. Dennis Kara vom Ligakonkurrenten TSV Neukirch verstärkt den Angriff und Emin Smailagic vom Bezirksligisten SV Kehlen ist in der Innenverteidigung und im defensiven Mittelfeld einsetzbar. Smailagic kompensiert damit den Verlust des 19-jährigen Umeyr Avci, der nach nur einem halben Jahr beim FC Dostluk zur TSG Ailingen zurückkehrt und dort gerne eine Rolle in der Bezirksligamannschaft spielen würde.

Albayrak glaubt, dass das Ende der Heimatlosigkeit „noch mal zu mehr Motivation führen kann“. Komplett erledigt hat sich die Platzproblematik damit aber nicht. Die Gespräche mit der Stadt, dem Stadtverband Sporttreibender Vereine (SSV) und den anderen Fußballvereinen laufen weiter. Albayrak signalisiert ganz klar, dass er für die Zukunft eine klare Regelung anpeilt, um nicht erneut in so eine Situation zu geraten. Aus Sicht des Vorsitzenden gibt es da nur zwei Möglichkeiten. „Entweder eine eigene Sportstätte mit eigenem Vereinsheim, um sich ein Vereinsleben und eine Jugend aufzubauen“, sagt Albayrak. „Das ist unser Wunsch, so langsam auch unsere Erwartung“, meint er und weist in diesem Zusammenhang auf das 40-jährige Bestehen des Vereins hin.

Hoffnung auf eine dauerhafte Lösung

Zufrieden wäre Albayrak jedoch mit einer „dauerhaften Lösung bei einem bestehenden Verein mit diversen Rechten“. Denkbar wäre das für ihn vor allem mit dem SC Friedrichshafen, mit dem sich der FC Dostluk eine Kooperation in der Jugend und eine Sanierung des in die Jahre gekommenen Kunstrasenplatzes vorstellen könnte. „Bis auf „Kleinigkeiten“ wie angelassenes Kabinenlicht oder angelassenes Flutlicht sei die Zusammenarbeit nach Angaben Albayraks reibungslos verlaufen. „Es gab keine großen Probleme“, betont Albayrak. „Wir haben ein gemeinsames Interesse: den Fußball. Vielleicht muss man sich noch mal hinsetzen und die Regeln klar definieren. Vielleicht liegt man gar nicht so weit auseinander.“ Er werde deshalb den Kontakt mit dem SC-Vorsitzenden Detlef Timmermann suchen. Für den Moment ist Albayrak total erleichtert über die kurzfristige Wiederaufnahme.