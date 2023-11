Faustballer des VfB Friedrichshafen starten Hallensaison zu Hause

Für die Faustballer des VfB Friedrichshafen geht die neue Saison in der Landesliga los. Am Sonntagmorgen fällt für den VfB Friedrichshafen in der Bodenseesporthalle der Startschuss zur Hallensaison 2023/24. Zum Saisonauftakt empfangen die beiden VfB-Teams die Sportfreunde aus Lindau und Veringendorf. Zudem steht das vereinsinterne Duell auf dem Plan.

Wie im vergangenen Winter bestreiten die beiden VfB-Mannschaften auch diese Spielzeit gemeinsam in einer Liga ‐ im Vergleich zu anderen Sportarten wie etwa Fußball ist das im Faustball möglich. Die Zielsetzung der beiden Häfler Teams ist dabei durchaus unterschiedlich.

Die erste Mannschaft verpasste in der vergangenen Saison den Klassenerhalt ‐ trotz sportlicher Qualifikation ‐ aufgrund der Auf- und Abstiegssituation in den oberen Ligen. Daher lautet das Saisonziel des VfB ganz klar: Wiederaufstieg. Da in der Landesliga jedoch nur der Staffelsieger aufstiegsberechtigt ist, sind bereits die beiden Partien am Sonntag in der Bodenseesporthalle gegen Lindau und Veringendorf eine wichtige Standortbestimmung für den weiteren Verlauf der Hallenrunde. Spielbeginn in der Bodenseesporthalle ist am Sonntag um 10 Uhr.

Die zweite Mannschaft des VfB ist nach dem kurzen Gastspiel in der Verbandsliga nun wieder zurück in der Landesliga. Aufgrund langwieriger Verletzungen und Abgängen von Spielern muss sich die Häfler Reserve laut Mitteilung nun vor allem im Angriff neu aufstellen. Daher liegt der Fokus auf dem Klassenerhalt. Trotzdem will man sich beim Saisonstart so gut wie möglich verkaufen und vielleicht den einen oder anderen Punkt einsammeln.