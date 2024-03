Fast ein Jahr ohne Versicherungsschutz unterwegs

Eine Streife des Polizeireviers Friedrichshafen hat am Dienstagabend einen Motorrollerfahrer kontrolliert, der ohne gültiges Versicherungskennzeichen unterwegs war. Der 21-Jährige fiel laut Polizei auf der Ailinger Straße auf, als die hinter ihm herfahrenden Beamten feststellten, dass an dem Roller lediglich ein schwarzes Versicherungskennzeichen aus dem Jahr 2023 angebracht war. Nachdem der Mann keine aktuellen Versicherungsunterlagen vorlegen konnte, wird er wegen eines Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz angezeigt. Nachfolgende Ermittlungen ergaben außerdem, dass der 21-Jährige offenbar den Roller im Mai 2023 zwar versicherte und dadurch ein Versicherungskennzeichen erhielt. Mutmaßlich um Beiträge zu sparen, kündigte er die Versicherung einen Monat später wieder und fuhr seitdem mit dem nicht versicherten Roller, an dem weiterhin das alte Kennzeichen angebracht war.