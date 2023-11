Fast alles abgesagt in der Fußball-Landesliga

In der Staffel 4 der Fußball-Landesliga sollten an diesem Wochenende eigentlich wie gewohnt acht Spiele stattfinden. Letztlich rollte nur zweimal der Ball.

Der Tabellenführer siegt

Zum einen eröffneten am Freitagabend die TSG Balingen II und der FC Wangen den 15. Spieltag. Der Tabellenführer setzte sich dank der Tore von Bastian Maier (59., 67.) durch. Die Allgäuer kamen durch Enes Demircan nur zum Anschlusstreffer (83.). Da war noch nicht klar, dass an den weiteren Tagen nur noch eine weitere Landesliga-Partie stattfinden wird. Überraschend hoch schlug am Samstag der TSV Heimenkirch - Simon Weber schnürte einen Dreierpack - den SV Mietingen mit 6:1 und tauschte mit dem Gegner die Plätze - nun rangiert der TSV auf Rang zwei hinter Balingen II.

Im letzten Spiel des Jahres begegnet Balingen II schon am Mittwochabend um 19 Uhr dem VfB Friedrichshafen. Die Häfler wären beim formschwachen SV Hohentengen angetreten, doch die Partie am Sonntag ist witterungsbedingt ausgefallen. Gleiches gilt für die Begegnungen SV Sulmetingen - FV Ravensburg II und SV Baindt - TSV Riedlingen.

Schon am Samstag dem Wetter zum Opfer gefallen sind die Spiele zwischen dem FC Mengen und dem FC 07 Albstadt, dem TSV Straßberg und dem SV Ochsenhausen sowie dem TSV Harthausen/Scher und dem FV Olympia Laupheim.