Rund 90 Menschen haben am Donnerstagabend vor dem Haupteingang des Medizin Campus Friedrichshafen der im Dezember verstorbenen Oberärztin gedacht, die Missstände am Klinikum kritisiert hatte.Die meisten der Teilnehmer zündeten im stillen Gedenken eine Kerze für sie an.

„Ich möchte mit meiner Teilnahme ein Zeichen des nicht Vergessens setzen. Ich kann nicht verstehen, weswegen bis heute in dieser so tragischen und verworrenen Sache kein Licht ins Dunkle gekommen ist und gewisse Personen sich nicht ihrer Verantwortung gestellt haben“, sagte eine Teilnehmerin der stillen Gedenkstunde. Sie zündete, wie die meisten der zahlreich erschienenen Besucher, eine Kerze für die Ärztin an.

Vorgänge werden untersucht

Die Oberärztin hatte mutmaßlich Suizid begangen, nachdem ihr offenbar fristlos gekündigt werden sollte. Die Vorgänge am Klinikum werden derzeit untersucht, ein Ergebnis soll bis Ende März vorliegen.