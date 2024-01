Das Jahr 2024 steht vor der Tür. Und wie immer gibt es jede Menge Termine, die sich Häflerinnen und Häfler merken sollten. Ein kleiner Überblick über die wichtigsten Feste und Feiern des Jahres - ohne Anspruch auf Vollständigkeit.

Das Jahr beginnt wie gewohnt mit Veranstaltungen, die dazu dienen, die Bürgerinnen und Bürger zusammenzubringen. Man trifft sich, tauscht sich aus, pflegt und knüpft Kontakte, blickt gemeinsam zurück und nach vorne.

Den Auftakt der Neujahrstreffen und -empfänge macht am Sonntag, 7. Januar, Kluftern. Ailingen folgt am Freitag, 12. Januar. Der städtische Jahresempfang Friedrichshafens findet am Sonntag, 14. Januar, statt. Den Abschluss bildet eine Woche darauf der Empfang in Fischbach - am Sonntag, 21. Januar.

Fasnet ist 2024 eine besondere

Die närrische Zeit fällt 2024 deutlich kürzer aus - bereits am 8. Februar ist Gumpiger Donnerstag. Für die Narrenzunft Seegockel ist die Fasnet in diesem Jahr trotzdem eine ganz Besondere. Sie steht unter dem Motto „75 Jahre Häfler Fasnet“. Ein Höhepunkt zu diesem Anlass wird ein großes Freundschaftstreffen am Freitag und Samstag, 9. und 10. Februar, sein.

Auch für Ailingen ist 2024 ein besonderes Jahr: Die Ortschaft feiert ihr 1250-jähriges Bestehen. Der Festakt zu 1250 Jahre Ailingen findet am Mittwoch, 20. März, statt.

Festival FN:POP kehrt zurück

Wenn es im Frühling endlich wieder etwas wärmer wird, kehrt der Streetfood-Markt an die Uferpromenade zurück. Vom 19. bis 21. April darf in bester Lage direkt am See geschlemmt werden. Am Sonntag, 21. April, gibt es außerdem einen verkaufsoffenen Sonntag - und am 20. Oktober haben die Geschäfte ebenfalls sonntags geöffnet, Stadtfest inklusive.

Höhepunkte der sommerlichen Fest- und Festivalsaison sind natürlich wieder das Interkulturelle Stadtfest vom 29. bis 30. Juni, das Seehasenfest vom 11. bis 15. Juli und das Kulturufer vom 26. Juli bis 4. August.

Auch das Familienfestival FN:POP kehrt zurück und findet wieder an zwei Schauplätzen statt: Am 19. und 20. Juli singen im Innenhof des Kulturhauses Caserne unter anderem Von Wegen Lisbeth. Und am 9. und 10. August treten vor dem Graf-Zeppelin-Haus unter anderem Clueso und Alvaro Soler auf.

Kulturelle Höhepunkte auch abseits vom Kulturufer

Kulturell ist aber auch ansonsten das ganze Jahr über eine Menge geboten - in größerem Rahmen insbesondere im Kulturhaus Caserne, im Bahnhof Fischbach und natürlich im GZH. Zu den herausragenden kulturellen Ereignissen gehören die Eröffnung des Bodensee-Festivals am Samstag, 27. April, und die Spielzeiteröffnung des Kulturbüros am Sonntag, 29. September.

Und dann geht es auch schon wieder mit großen Schritten Richtung Jahresende. Wer es sich schon mal vormerken will: Die Bodensee-Weihnacht 2024 beginnt am Freitag, 29. November.