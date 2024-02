Faschings-Aktion im Dornier-Museum

In den Fasnachtsferien gibt es ein buntes Programm im im Dornier-Museum. Alle verkleideten Mäschkerle bis 12 Jahre erhalten vom 8. bis 14. Februar freien Eintritt. Mit „Nachts im Museum - Space Night“ am Faschingssonntag kommen Weltraumfans auf ihre Kosten. .

Bei der „Space Night“ am Faschingssonntag, 11. Februar, um 17.30 und 18.30 Uhr erwartet der Commander der Spezialeinheit die kleine Truppe mutiger Astronauten und Außerirdischer zur Mission der Erkundung des fremden Territoriums. Gemeinsam wird die dunkle Weltraumausstellung mit Taschenlampen erkundet. Die Führung ist für Familien mit Kindern ab 4 Jahren geeignet, die Teilnehmer sollten unbedingt Taschenlampen oder Stirnlampen mitbringen. Die Verkleidung mit dem Lieblingskostüm, als Astronaut, Außerirdischer oder Planet ist willkommen. Die Kosten betragen 7 Euro pro Kind, erwachsene Begleitpersonen sind frei.

Aufgrund der begrenzten Teilnehmerzahl ist eine Anmeldung für die einzelnen Angebote über die Museumswebseite per Online-Anmeldung unter www.dorniermuseum.de/faschings-aktion oder per Mail an [email protected] notwendig.