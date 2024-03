Farbwerkstatt Buchmalerei im Schulmuseum Friedrichshafen

Im Rahmen der aktuellen Sonderausstellung „romantisch, magisch, düster - Kinder und das Mittelalter“ lädt das Museumsteam zu einem besonderen Workshop ein: „Safrangelb und Ultramarinblau - Farbwerkstatt Buchmalerei“ am Samstag, 23. März, von 14 bis 17 Uhr. Es sind noch ein paar Plätze frei, teilen die Veranstalter mit. Die Illustratorin Anna Vogel stellt dabei zunächst vor, wie aufwendig es im Mittelalter war, ein Buch bunt und kunstvoll zu gestalten. Auf der Basis mittelalterlicher Rezepte stellen die Kursteilnehmerinnen und -teilnehmer dann selbst Farben für die Buchmalerei her. Als Rohstoffe dienen Gesteine, Pflanzen und Erden, die mit traditionellen Bindemitteln wie Gummi arabicum und Eiweiß verarbeitet werden. Anschließend lernen sie nach mittelalterlichen Vorlagen und Anleitungen den richtigen Umgang mit diesen Farben und setzen eigene Malereien auf Pergament und Papier um. Der Workshop ist für Kinder und Erwachsene ab acht Jahren, die Kosten betragen zwölf Euro inklusive Materialien. Da maximal 15 Personen teilnehmen können, empfiehlt sich eine Anmeldung - per Mail an [email protected] oder telefonisch zu den Öffnungszeiten unter 07541/203-55610.