Fan-Aktion beim Heimspiel: Das plant der Monsterblock  gegen Karlsruhe

Nächstes Derby, nächster Aufsteiger: Nach dem 3:0-Auftaktsieg bei der FT 1844 Freiburg empfangen die Volleyballer des VfB Friedrichshafen zu ihrem ersten Bundesliga-Heimspiel der Saison 2023/2024 die Baden Volleys SSC Karlsruhe. Spielbeginn am Mittwochabend ist um 18.30 Uhr. Karten für die Partie in der Spacetech-Arena gibt es unter zuhause-aufschlagen.de und an der Abendkasse. Die Partie wird zudem auch live bei Dyn übertragen.

Anlässlich der Heimpremiere in dieser Spielzeit hat sich der Häfler Monsterblock etwas ganz Besonderes einfallen lassen. Der Fanclub des VfB Friedrichshafen plant um 16.45 Uhr einen Fanmarsch vom Competence Park zur Spacetech Arena. Unter dem Motto „Alle in Blau“ geht es dann ab 17 Uhr mit Trommeln und Fanrufen zur Heimspielstätte des VfB, „um unsere Mannschaft willkommen zu heißen und die neue Saison einzuläuten“, heißt es in der Mitteilung des Fanclubs. Mit der Aktion wolle die Gruppe zeigen, „was Fan der Häfler zu sein für uns bedeutet“.

Fünf Ex-Youngstars spielen bei Karlsruhe

Mit Karlsruhe trifft Friedrichshafen auf eine mit ehemaligen Volley Youngstars gespickte Mannschaft aus Baden. Für VfB-Cheftrainer Mark Lebedew ist das einer der „besten Aufsteiger“. Das haben die Häfler auch schon am eigenen Leib zu spüren bekommen: Im ersten Testspiel Mitte September in der Unterseehalle in Radolfzell gewannen die Karlsruher mit 3:2. „Sie haben gezeigt, dass sie gut in Form sind, auch wenn wir heute viel weiter als in der Vorbereitung sind“, wird Lebedew in der VfB-Mitteilung zitiert.

Nach dem Sieg am Samstag gegen Freiburg hatten die Häfler einen Tag frei. Zwei Trainingstage müssen also ausreichen, um sich auf die Karlsruher vorzubereiten. Lebedew, der trotz der drei Punkte im Breisgau vor allem die Präzision im Angriff seiner Mannschaft vermisste, verfolgt weiter seinen Plan. „Es geht nicht darum, Dinge von Spiel zu Spiel zu verbessern“, erklärt er. „Wir arbeiten über die ganze Saison daran, zu den Play-offs auf dem Level zu sein, auf dem wir dann sein möchten.“

Gegenüber des Auftakts erwartet Lebedew einen interessanten Kontrast. „Karlsruhe ist aggressiver im Aufschlag und spielt etwas kontrollierter als Freiburg. Es wird ein komplett anderes Spiel werden mit einem Gegner, der auf dem Feld ganz anders agiert“, meint der VfB-Coach. Bei der Mannschaft von Cheftrainer Antonio Bonelli waren ehemals schon Milan Kvrzic, Felix Baumann, Tobias Hosch, Jannik Brentel und Mika Ahmann am Häfler Bundesstützpunkt aktiv.

Keine Gedanken ans Pokalspiel gegen Berlin

Dass drei Tage nach der Ligabegegnung gegen Karlsruhe schon die Berlin Recycling Volleys zum wichtigen Pokalachtelfinale in der Spacetech-Arena zu Gast sein werden (Samstag, 20 Uhr), daran verschwendet der Australier noch keinen Gedanken. „Wir haben bis jetzt noch nicht über Berlin gesprochen, sondern konzentrieren uns auf Karlsruhe. Das Spiel am Mittwoch ist unsere Heimpremiere und wir wollen den Fans unseren besten Volleyball zeigen. Danach können wir dann über Berlin und den Pokal reden.“ Für die Pokalbegegnung gegen Berlin sind nur noch wenige Restkarten erhältlich.