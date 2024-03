Der Aufholjagd des VfB Friedrichshafen fehlt die Krönung

Was für ein Start ins Play-off-Halbfinale der Volleyball-Bundesliga! Die Helios Grizzlys Giesen und der VfB Friedrichshafen lieferten sich am Dienstagabend ein spektakuläres Duell auf absolutem Topniveau. Giesen legte in der Volksbank-Arena in Hildesheim vor, gewann die ersten beiden Sätze mit 25:22. Dann kamen die Häfler vor 2011 Zuschauern in beeindruckender Manier zurück (25:19, 25:21) und provozierten eine Entscheidung im Tiebreak. Am Ende fehlte der famosen Aufholjagd die Krönung: Giesen behielt in Satz fünf knapp mit 19:17 die Oberhand und jubelte deshalb über den 3:2-Heimsieg im ersten Halbfinalspiel. Die zweite Begegnung der Best-of-Five-Serie steigt am Samstag um 20 Uhr in der Spacetech-Arena in Friedrichshafen.

Mark Lebedew bügelte im Vorfeld alle Fragen zu seinem Ende als VfB-Trainer ab und wollte die Mitteilung des Vereins so stehen lassen. Der 56-jährige Australier wird zwar nach der Saison durch einen anderen Trainer ersetzt, mit seinem Amt als Häfler Trainer hat er aber noch nicht fertig. Gegenüber der „Schwäbischen Zeitung“ betonte er: „Ich will das ganze Ding gewinnen.“ Und darauf „liegt unser Fokus und unsere Energie“.

Giesen hat mit dem VfB Friedrichshafen noch eine Rechnung offen

Wünsche sind erlaubt, nur im Sport gibt es auch immer einen Gegner. Die Helios Grizzlys Giesen bewegen sich in dieser Saison ebenso auf Topniveau und haben mit dem VfB auch noch eine Rechnung offen. Im Vorjahresviertelfinale der Bundesliga setzte sich Friedrichshafen mit zwei Siegen aus drei Partien durch. Nun hat Giesen eine noch bessere Saison gespielt und will es den Häflern heimzahlen.

Beide Trainer bauten auf ihre Erfolgsmannschaft. Die Namen auf der Friedrichshafener Seite lauteten demnach: Aleksa Batak, Nikola Pekovic, Michal Superlak, Tim Peter, Jackson Young, Israel Masso und Marcus Böhme. Achten mussten die Häfler vor allem auf Giesens Diagonalangreifer Michiel Ahyi.

Der 25-jährige niederländische Star-Neuzugang trat unfassbar motiviert auf und zeigte sofort mehrfach seine große Klasse. Er verwandelte im ersten Durchgang auch den Satzball zum 25:22. Ein erstes Erfolgserlebnis für Giesen, das keineswegs so klar war. Friedrichshafen rappelte sich nach einem 2:5-Rückstand auf und brachte sich mit schneller Spielweise, zwei Peter-Assen, kaltschnäuzigen Angriffsschlägen sowie zwei erfolgreichen Challenges mit 17:14 in Front. Ahyi verfehlte später das Feld, schlug danach gegen den Pfosten - 21:20 für den VfB, Auszeit Giesen. Dann hatte Heimtrainer Itamar Stein eine gute Idee. Er wechselte John Hatch ein und mit seiner Aufschlagserie sicherten sich die Gastgeber die 1:0-Führung nach Sätzen.

Sehr prägend am Ende des ersten Abschnitts war Jori Mantha - und der kanadische Außenangreifer legte einen überragenden zweiten Satz nach. Der 31-Jährige agierte im Angriff zunächst sehr effizient, hielt einige schwierige Bälle im Spiel und hatte damit einen Riesenanteil am anfänglichen Erfolg der Grizzlys. Seine ausgezeichnete Annahme nach einem starken Peter-Aufschlag ermöglichte auch das entscheidende 25:22 von Ahyi.

Der Häfler Mittelblocker Israel Masso begeistert mit sehenswerten Aktionen

Aber der verletzte Giesener Zuspieler Jan Röling mahnte bei „Dyn“: „Gewonnen haben wir noch nichts.“ Und er wusste auch warum: Die Häfler legten nach der Zehn-Minuten-Pause eine Schippe drauf. Angetrieben von einem emotionalen Pekovic, der seine Mitspieler häufig wild umarmte. Peter erhöhte deutlich seine Quote und der VfB wurde dann seinem Ruf als starke Blockmannschaft gerecht. Giesen scheiterte regelmäßig an den Häfler Händen. Hier stach Masso heraus, im gesamten Spiel kam er auf fünf Blocks. Dem Kubaner gelang beim Stand von 14:11 zudem eine sehenswerte Aufschlagserie, die er auch mit einem Tanz zelebrierte. Ahyi holte ihn dann von der Linie weg (12:19), der VfB schaukelte den dritten Satz (25:19) trotzdem ohne Probleme nach Hause.

Ein Grund für die Wende in der Partie war auch Jan Fornal. Der polnische Außenangreifer nahm früh im dritten Satz den Platz von Young ein, der einige Male in der Annahme wackelte und den Ball von Ahyi blöd an die Finger bekam. Fornal brachte Stabilität in das Spiel des VfB. Friedrichshafen drehte auf, für ein absolutes Highlight sorgte Masso: In extremer Höhe besorgte der 204 Zentimeter große Mittelblocker das 12:8. Danach drohte das Spiel zu kippen. Giesen schaffte den 18:18-Ausgleich, doch in der Crunchtime war dann der VfB überlegen. Superlak brachte den Ball zum 25:21 durch - Entscheidung im Tiebreak.

Fünfter Matchball entscheidet

Und der fünfte Satz begann aus VfB-Sicht sehr ungünstig. Hatch markierte drei Asse zum 3:0 für Giesen. Die Volksbank-Arena tobte nun, auf dem Feld wurde es hitzig. Das nahmen die Zuschauer den Häflern übel und pfiffen sie den Rest des Spiels beim Aufschlag aus. Friedrichshafen bestand allerdings weiterhin im Hexenkessel, führte zwischenzeitlich mit 12:11. Aber Giesen drehte den Rückstand, blockte Superlak zum 19:17 und tütete somit mit dem fünften Matchball den 3:2-Sieg ein.