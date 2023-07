Familienunternehmen hat seine Wurzeln schon in den 70er Jahren

Es gibt nicht mehr viele traditionell familiengeführte Einzelhandelsgeschäfte in Friedrichshafen. Das Sanitätshaus Trapp gehört zu ihnen, das Familienunternehmen hat im Schuhhaus Eglmeier schon Anfang der 70er Jahre seine Wurzeln.

Vor diesem Hintergrund könnte die Firma Trapp jetzt eigentlich schon das 50–Jährige feiern, und unter dem Namen Trapp hätte 2018 zumindest das 25–Jährige gefeiert werden sollen. Doch weil im Jahr zuvor der große Umzug in das Gewerbegebiet am Flughafen vollzogen wurde, fiel das Fest aus. Jetzt wird es nachgeholt, fünf Jahre später steht jetzt eben das 30–jährige Bestehen an.

Die Anfänge liegen in Oberbayern

Begonnen hatte alles im kleinen Ort Wolnzach in Oberbayern. Sebastian Trapp führte dort ein Schuhgeschäft, sah aber keine Möglichkeit, zu wachsen. So zog die Familie nach Friedrichshafen, wo der Vater 1972 das Schuhhaus Eglmeier in der Schanzstraße übernahm. Als 1988 der Sohn Daniel mit einstieg, wurde die Angebotspalette durch die Orthopädie–Schuhtechnik erweitert. Als orthopädischer Schuhmachermeister fertigte Daniel Trapp nicht nur orthopädische Einlagen und Maßschuhe an, sondern auch schon Produkte der orthopädischen Technik, wie Prothesen und Orthesen. Die Zusammenarbeit mit den Ärzten und Kliniken war sehr gut und so war es ein logischer Schritt, 1993 das Sanitätshaus Trapp in der Eckenerstraße bei der Praxis der Bodenseeklinik zu eröffnen.

Schwarz, schwer und klobig

„In drei Jahrzehnten hat sich sehr viel verändert“, blickt Daniel Trapp heute zurück. „Orthopädische Schuhe waren früher schwarz, schwer und klobig. Heute sind sie jedoch von normalen Straßenschuhen nicht mehr zu unterscheiden“, freut sich der Inhaber des Sanitätshauses. „Wir haben schon sehr früh begonnen, Modelle aus der Schuhindustrie nachzubauen, denn die Kunden sollten sich ja mit ihren Schuhen wohl fühlen“, sagt der 59–Jährige. Den gleichen Wandel gab es auch bei den anderen Reha–Hilfsmitteln, wie beispielsweise den Rollatoren oder Rollstühlen. Nicht nur die Funktionalität und die einfachere Handhabung wurden deutlich verbessert, auch die Optik und die gesellschaftliche Wahrnehmung.

Rollator gehört zum Leben

War es vor 30 Jahren noch „peinlich“, mit dem Rollator gesehen zu werden, gehören sie heute doch selbstverständlich zum Leben vieler Menschen dazu. „Das trägt natürlich auch zur Lebensqualität und Lebensverlängerung bei“, weiß Daniel Trapp. „Die Leute sitzen nicht mehr nur daheim und schauen zum Fenster heraus, sondern sie bewegen sich, sind mobiler, können am gesellschaftlichen Leben weiter teilnehmen“, freut er sich. Auch Bandagen oder Kompressionsstrümpfe gab es früher nur in beige. Sie sichtbar zu tragen war für viele Patientinnen und Patienten unangenehm oder beschämend. Heute sind sie bunt und poppig, also eher ein modisches Accessoire und ein Hingucker. Man läuft jetzt offen damit herum, mit dem Selbstverständnis, dass es schließlich jeden in irgendeiner Form mal treffen kann.

Hilfsmittel für alle Bereiche

„Unsere Produktpalette ist im ständigen Wandel. Es gibt heute für nahezu alle Lebensbereiche oder Einschränkungen Hilfsmittel und ständig Neues oder Verbesserungen“, ist sich Daniel Trapp sicher. Daher sei einer der wichtigsten Aspekte die Beratung und Betreuung seiner Kunden. Man biete beispielsweise eine hochmoderne Bewegungsanalyse in Kombination mit einem orthopädischen Einlagensystem an und besonders für Diabetes–Patienten gebe es neuartige Messverfahren zur Ermittlung der auf den Fuß einwirkenden Kräfte. Man gebe aber auch wertvolle Tipps zur Vorsorge von Erkrankungen und arbeite eng mit Ärzten und Kliniken zusammen, um das gesundheitliche Wohlbefinden der Patientinnen und Patienten zu fördern.

Mehr als 100 Mitarbeiter

Inzwischen gibt es das Sanitätshaus Trapp in Friedrichshafen mit dem Hauptsitz in der Otto–Lilienthal–Straße am Flughafen und der Zweigstelle in der Möttelistraße sowie 12 weiteren Filialen in Ravensburg, Weingarten, Bad Saulgau, Tuttlingen, Villingen, Radolfzell und Wangen. Die stetige Entwicklung vom zwei–bis–drei–Mann–Betrieb auf heute über 100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, sei durch den stetig steigenden Bedarf an Hilfsmitteln begründet.

Sohn Dominik Trapp steigt ein

Durch den demographischen Wandel und die gestiegene Lebenserwartung der Bevölkerung gebe es auch für die Zukunft die Notwendigkeit, das Angebot aufrecht zu erhalten und zu erweitern. Hier kommt Dominik Trapp ins Spiel. Er hat das Studium für Gesundheitsmanagement bereits abgeschlossen und bereitet sich derzeit auf die Meisterprüfung für Orthopädietechnik vor. Ab nächstem Jahr wird der 27–Jährige im elterlichen Betrieb voll mit einsteigen.

Tag der offenen Tür am Samstag

Das langjährige Bestehen des Sanitätshaus Trapp will natürlich auch gefeiert werden. Mit einem Tag der offenen Tür gibt es am Samstag, 22. Juli, von 10 bis 16 Uhr in der Otto–Lilienthal–Straße 18 nicht nur die Möglichkeit, an einer geführten Betriebsbesichtigung teilzunehmen oder sich in den Räumen einfach mal umzuschauen, und die Hilfsmittel, die es so gibt einmal anzufassen, auszuprobieren oder mitzunehmen. Auch zahlreiche Hersteller informieren und beraten direkt vor Ort. Vor Ort ist auch das Tourmobil „Menschen bewegen“. Viele interessante Aktionen und Aktivmodule, zahlreiche kostenlose Gesundheitsanalysen, beispielsweise Tests für ein Schlaganfall–Risiko, die Rückengesundheit, eine Venenmessung oder eine Druckverteilungsmessung der Füße werden angeboten.

Erlös geht an einen guten Zweck

Es gibt ein Gewinnspiel mit Preisen im Gesamtwert von rund 25.000 Euro und natürlich ist auch für das leibliche Wohl gesorgt. Der Betrag der dafür eingegangenen Spenden wird verdoppelt und damit eine Wohltätigkeits–Organisation unterstützt.