Familie Schweizer spendet an Palliativversorgung

Sandra und Klara Schweizer haben etwa 1650 Euro an den Verein Freunde und Förderer des Palliativteams Bodensee und dessen Vorsitzenden Prof. Christian von Tripitz übergeben, wie der Medizincampus Bodensee mitteilt. „Wir haben persönlich erfahren, wie wertvoll und hilfreich diese Institution ist. Mit unseren Spenden möchten wir uns auch für den professionellen Beistand bedanken“, hieß es vonseiten der Frauen.

Im Sommer 2023, so berichteten Mutter und Tochter, habe die Familie die spezialisierte ambulante Palliativversorgung (SAPV) in den Wochen bevor ihr Ehemann und Familienvater verstarb, in Anspruch genommen. In der Vorweihnachtszeit haben sich dann beide Frauen unabhängig voneinander dazu entschlossen, in ihrem persönlichen Umfeld Spenden für das SAPV-Team zu sammeln.

Die Gymnastikgruppe von Klara Schweizer der Turnerschaft Friedrichshafen spendet seit vielen Jahren für soziale Zwecke. Durch das persönliche Kennenlernen, die Hilfe und der Beistand des Palliativ-Teams, konnte Klara Schweizer ihrer Gruppe die Wichtigkeit der Palliativversorgung näherbringen. Sie habe berichtet, wie wichtig es ist, dass Menschen auf ihrem letzten Weg begleitet werden, dass die Betroffenen in Würde und im familiären Umfeld sterben dürfen und die Angehörigen mit ihren Bedürfnissen wahrgenommen und umfassend unterstützt werden. Für die Gymnastikgruppe sei es keine Frage gewesen, die Spende in Höhe von 300 Euro auf das Konto des Fördervereins zu überweisen.

Auch Sandra Schweizer, Physiotherapeutin und Yogalehrerin, hat ihren jährlichen Spendenaufruf dem SAPV-Team gewidmet und in einer Spendenbox gesammelt - 1.355 Euro kamen so durch Yogastunden, Mantra- und Hagios Singen zusammen. Mit einem besonderen Dank an Simone Hildebrandt, Leiterin des SAPV-Teams, unterstrichen Klara und Sandra Schweizer nochmals, dass das SAPV-Team eine wichtige Institution ist, die den Menschen in schwierigen Zeiten beisteht. „Das macht mich richtig stolz auf die Mitarbeiterinnen unseres Teams“, sagte Prof. von Tirpitz abschließend und dankte für die Spende.