Ostern, Pfingsten und demnächst der „Tag der Deutschen Einheit“– die meisten Menschen verbinden mit diesen Feiertagen wohl eher Ruhe, Entspannung und vielleicht einen kleinen Kurzurlaub. Ganz anders ist das dagegen bei Familie Haßler–Nuber. Sie nutzt mehrere aufeinanderfolgende Feiertage oder ein langes Feiertagswochenende lieber dafür, um ins polnische Chelm zu fahren.

Nicht etwa, weil es ihnen dort so gut gefällt oder sie dort Urlaub machen möchten. Vielmehr organisieren sie schon seit über einem Jahr Hilfstransporte für die Ukraine in die Grenzregion zwischen Belarus und der Ukraine. Ende September startet ihre neunte Hilfsfahrt mit Lebensmittelpaketen und Hygieneprodukten für ukrainische Binnenvertriebene sowie Soldaten und Soldatinnen an der Front.

Eingespieltes Team

„Wir sind mittlerweile schon ein eingespieltes Team. Jeder ist in seinem Bereich Profi,“ erzählt Jolanda Haßler. Gemeinsam mit ihrem Partner Florian Schiffel und ihrem Vater, dem Friedrichshafener SPD Gemeinderat Werner Nuber, hat sie fast jede Fahrt begleitet.

Auch ihre Mutter Gabi Haßler hat die insgesamt knapp 3.200 Kilometer lange Tour schon mitgemacht. „Wenn man dann wieder dort ist, sagt man sich jedes Mal: Wir müssen wiederkommen. Wir dürfen nicht aufhören“, fasst Werner Nuber ihrer aller Motivation zusammen.

Anfangs tröpfeln die Spenden ganz langsam ein und am Ende ist es der Wahnsinn! Gabi Haßler

Das Transportfahrzeug stellt jedes Mal Werner Nubers Arbeitgeber, die Arkade Ravensburg, zur Verfügung. Zudem hat die Arkade ein Spendenkonto eingerichtet und übernimmt regelmäßig die nicht unerheblichen Spritkosten. Für ihre Übernachtungs– und Verpflegungskosten kommen die ehrenamtlichen Helfer selbst auf.

Jeder Euro kommt da an, wo er gebraucht wird

„Die Leute finden es toll, dass bei uns jeder Euro dort ankommt, wo er so dringend gebraucht wird. Wir haben keine Verwaltungskosten,“ betont Gabi Haßler. Sobald wieder ein neuer Termin für eine Hilfsfahrt ansteht, kommuniziert Haßler dies auf diversen Social– Media– Kanälen, per Post, E–mail oder im direkten Gespräch mit Freunden, Bekannten und der Nachbarschaft.

„Es ist immer schön: Anfangs tröpfeln die Spenden ganz langsam ein und am Ende ist es der Wahnsinn! Dann müssen wir Tetris spielen beim Päckchen stapeln im Auto“, freut sich das ganze Team. Dass jedes Päckchen und jeder Euro dort ankommen, wo die Not am größten ist, das garantieren die engagierten Helfer.

Verteilung in die Ukraine

Von der polnischen Übergabe–Stadt Chelm gehen die Spenden zum einen weiter in die ukrainische Stadt Kovel, wo sich etwa 4000 Binnenvertriebene über die Versorgungspakete aus Deutschland freuen, und zum anderen in die Stadt Luzk, die als Hilfsmittel–Drehscheibe für die Kommunen im Frontgebiet fungiert. Dort gibt es eine aktuelle Liste mit dem Bedarf aus den einzelnen Kommunen. Hier kommen eher die Spendengelder zum Einsatz. Davon wurden zuletzt Solar– Powerbanks, Energyriegel, „Schnellnahrung“ und vor allem Erste–Hilfe–Kits für Ersthelfer gekauft.

Von den einzelnen Kommunen haben die Helfer die Rückmeldung bekommen, wie sehr die Menschen in der Ukraine die Hilfe aus Deutschland zu schätzen wissen. „Es herrscht eine große Dankbarkeit und Erleichterung. Dieses Gefühl: „Ihr habt uns nicht vergessen“ und „Es tut uns gut zu sehen, dass ihr in Deutschland noch an uns denkt““, berichtet Jolanda Haßler von ihren Erfahrungen. Seit ihrer ersten Hilfsfahrt Ostern 2022 hat Familie Haßler–Nuber über 50.000 Euro an Spendengeldern gesammelt und über 1000 Lebensmittelpäckchen nach Chelm gebracht.

Bewegende Begegnungen und Gespräche

Viele Menschen spenden für jede Fahrt und bringen ihr Päckchen bei Familie Haßler Nuber in Friedrichshafen vorbei, berichtet Gabi Haßler. Nicht selten entstünden dabei bewegende Begegnungen und Gespräche an der Haustür.

Auf einen Artikel in der „Schwäbischen Zeitung“ vor einem Jahr über die damals vierte Hilfsfahrt haben sich auch viele ältere Menschen gemeldet, die selbst schlimme Kriegserfahrungen gemacht haben und vertrieben wurden, erzählt Werner Nuber. „Es geht einem sehr nahe, wie viele Leute das berührt. Sie wissen, wie es sich anfühlt, die Heimat verlassen zu müssen“, so Nuber.

Jeder Spender erhält eine Dankeskarte und ein selbstgeknüpftes Freundschaftsbändchen in Ukraine–Farben. Anhand von stets aktualisierten WhatsApp–Statusbildern können die Spender die Reise begleiten. „Die Leute fühlen sich mitgenommen und freuen sich über diese Art der Rückmeldung“, erklärt Florian Schiffel.

Für 2023 sind noch zwei weitere Hilfsfahrten geplant. Denn Jolanda Haßlers Wunsch — „Es wäre so schön, wenn ich dort zum Wiederaufbau mit 1000 Nägeln und Hämmern im Gepäck hinfahren könnte“ — wird vermutlich noch nicht so bald in Erfüllung gehen.

Das wird gebraucht

Das wird gebraucht für ein Spendenpaket für die Ukraine:

Haltbare Lebensmittel (zum Beispiel Mehl, Linsen, Trockenhefe, Zucker, Konserven, Nudeln, Tee, Kaffee, Salz, Reis, Müsli)

Hygiene– Produkte (Seife, Zahnbürsten, Zahnpasta, Tampons, Binden, Hautcreme, Shampoo und Ähnliches)