In der Jugendmedienwoche, die vom Landratsamt Bodenseekreis und anderen Kooperationspartnern veranstaltet wird, dürfen Jugendliche auch die Redaktion der Schwäbischen Zeitung Friedrichshafen besuchen. Gemeinsam mit den SZ-Redakteurinnen Yvonne Mehmedovic und Anke Kumbier finden die Jugendlichen heraus, wie sie Falschnachrichten in den Medien erkennen können. Das gelingt im Team am besten.

(Foto: Stefanie Czuday )