In der Stettiner Straße ist in einer Tiefgarage am Dienstagnachmittag ein Cabrio in Flammen geraten. Offenbar ist das Feuer im Motorraum entstanden. Die Feuerwehr ist vor Ort und konnte den Brand, wie SZ-Redakteur Ralf Schäfer vor Ort mitbekam, bereits unter Kontrolle bringen. Verletzt wurde bei dem Brand niemand. Die Ursache des Feuers ist noch unbekannt.

Aktuell ist die Hochstraße zwischen Friedrichshafen und Schnetzenhausen gesperrt (Stand: 15.42 Uhr).

Der Artikel wird laufend aktualisiert.