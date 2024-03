Fahrradfahrer wird bei Unfall verletzt

Nicht unerhebliche Verletzungen hat sich ein Radfahrer am Samstagmorgen kurz nach 10 Uhr bei einem Verkehrsunfall in der Glärnischstraße zugezogen. Eine 35 Jahre alte Opel-Fahrerin missachtete laut Polizeibericht die Vorfahrt des 49-Jährigen, der in der Albrechtstraße unterwegs war. Auf Grund dessen kam es zur Kollision der beiden Fahrzeuge, in deren Verlauf der Fahrradfahrer zunächst auf die Windschutzscheibe des Pkw und anschließend auf die Fahrbahn stürzte. Dabei zog er sich mittelschwere Kopfverletzungen zu, die im Krankenhaus behandelt werden mussten. Insgesamt entstand Sachschaden in Höhe von gut 4000 Euro