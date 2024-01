Öfter, schneller, weiter: Seit dem Jahreswechsel hat sich beim Stadtverkehr Friedrichshafen einiges verändert. Ein neues Fahrplan-Konzept und eine moderne Busflotte sollen viele Verbesserungen bringen.

Auch Oberbürgermeister Andreas Brand sprach beim städtischen Jahresempfang vom „größten Qualitätssprung“ seit vielen Jahren. Doch nicht alle sind mit dem Neustart zufrieden. Ein Überblick über Kritikpunkte - und mögliche Lösungen.

Einzelne Stadtteile fühlen sich abgehängt.

Laut Stadtverkehr hat sich das Angebot auf den meisten Strecken durch das Fahrplan-Update deutlich verbessert. Werktags kommt an vielen Haltestellen alle 30 Minuten der Bus. Auf der meistgenutzten Verkehrsachse zwischen Ailingen, Wiggenhausen und Friedrichshafen gibt es sogar einen Zehn-Minuten-Takt.

Doch es gibt auch Bereiche in Friedrichshafen, wo sich die Situation offenbar verschlechtert hat. In Manzell zum Beispiel sei die Linie 9 weggefallen, berichtet ein Leser unserer Zeitung. Dadurch verkehre nur noch die Linie 12 stündlich, während man zuvor alle 30 Minuten in die Stadt oder zurück nach Manzell fahren konnte. Ein weiterer Manzeller moniert, dass für Bewohner der Dornierstraße derzeit überhaupt kein Bus mehr fahre.

Sogenannte ePaper-Anzeigetafeln zeigen an stark frequentierten Haltestellen die nächsten Abfahrten an. (Foto: Florian Peking )

Auch im Osten der Stadt, im Bereich Kitzenwiese und St. Georgen, macht sich Unmut breit. Die Linien 6, 7 und 8 wurden in der „neuen“ Linie 6 zusammengefasst, die in einem Halbstundentakt fährt. Dieser Takt allerdings, so die Kritik eines Lesers, wird nicht durchgängig angeboten. Er gelte nur an Schultagen, was für Berufspendler ein großer Nachteil sei. Denn sie müsste ja auch in den Schulferien zur Arbeit. „Auch samstags kommt man nur noch stündlich statt zweimal pro Stunde in die Stadt, was im Sinne von Freizeitfahrten absolut unvorteilhaft ist“, so der Leser.

Wie man beim Stadtverkehr Friedrichshafen auf Anfrage mitteilt, wird sich die Situation in Manzell verbessern, wenn dort auch die Linie X12 fährt - was voraussichtlich ab April der Fall sein wird. „Hier fehlt uns derzeit noch die finale Finanzierungszusage des Landkreises“, sagt Stadtverkehr-Sprecher Sebastian Dix. Wenn die X12 fährt, werde auch der Strang rund um die Dornierstraße mit einem Halb-Stunden-Takt in beide Richtungen (Friedrichshafen beziehungsweise Markdorf) angebunden sein.

Zur Taktung in der Kitzenwiese sagt Sebastian Dix, dass man das Angebot „nachfragegerecht konzipiert“ habe. „Denn die Erfahrungen der letzten Jahre haben gezeigt, dass eine Fahrt je Stunde an verkehrsschwachen Tagen die Nachfrage gut abdeckt.“ Zudem würde das Angebot auf der Strecke durch die Regionalbuslinien der RAB Richtung Tettnang und Kressbronn sowie dem Bahn-Haltepunkt Friedrichshafen-Ost ergänzt werden.

Auf manchen Linien dauert es jetzt länger.

Nicht nur die Taktung, auch die Dauer von Fahrten sorgt an manchen Stellen für Kritik. Denn dadurch, dass Linien zusammengelegt wurden oder andere Strecken fahren als bisher, dauert es stellenweise länger. Auch hierbei fühlen sich Fahrgäste im Osten Friedrichshafens negativ betroffen.

Dadurch dass die „neue“ Linie 6 immer den gleichen Fahrweg - von der Haltestelle „Columbanbrücke“ über „Weidenring“, „Kitzenwiese“, „Schilfweg“ und wieder zurück zur „Columbanbrücke“ - fährt, dauert es stellenweise länger als früher. „Es kommt zu einer erheblichen Fahrzeitverlängerung“, schreibt ein Leser unserer Zeitung.

„Durch das Zusammenführen der Linien ist nun ein transparenteres Fahrplanangebot geboten“, sagt dazu Stadtverkehr-Sprecher Sebastian Dix. Gleichzeitig fahre die Linie 6 „aufgrund verschiedener Wünsche“ nun zusätzlich über das Berufsschulzentrum und die neue Haltestelle „Ost-Brücke“. „Dadurch wird das Wohngebiet ’Seewiesenesch’ mit angebunden. Wir konnten zudem die Verkehrssituation in der Hans-Böckler-Straße entzerren“, so Dix.

Die Situation nach dem Fahrplan-Update will man beim Stadtverkehr genau beobachten. „Durch neue Fahrgastzählsysteme in der Busflotte sind wir künftig in der Lage, die Nachfrage noch deutlicher zu erfassen“, berichtet Dix. „So könnten wir bei erheblichen Nachfragesteigerungen zu gegebenen Zeitpunkten und im Rahmen der vorhandenen Kapazitäten nachsteuern.“

Die Technik läuft noch nicht überall rund.

38 neue Busse, teils mit Elektroantrieb, hat der Stadtverkehr gekauft. Sie sollen mehr Komfort bieten. So sollen zum Beispiel Bildschirme Anschlussverbindungen in Echtzeit anzeigen. Zudem gibt an vielen Plätzen USB-Steckdosen, an denen Fahrgäste ihre Geräte aufladen können. Aber Teile der Technik in den neuen Bussen laufen offenbar noch nicht so richtig rund. Die Terminals, an denen Fahrgäste mit der Bodo-E-Card ein- und auschecken, würden nicht funktionieren, berichtet ein Leser.

Er kritisiert außerdem, dass die neuen digitalen Anzeigentafeln, etwa am Hafenbahnhof, noch nicht zuverlässig in Betrieb seien. Es sei ihm schon öfter aufgefallen, dass Busse gefahren sind, die dort überhaupt nicht angezeigt wurden - und umgekehrt. Ebenfalls ärgerlich: Die neuen Linienfahrpläne sind noch nicht vollständig in der DB-Navigator-App der Deutschen Bahn hinterlegt, die viele Reisende nutzen.

Zahlen, aber kein Ziel: Die digitalen Anzeigetafeln, hier das Exemplar am Stadtbahnhof, funktionieren nach der Umstellung noch nicht zuverlässig. (Foto: Florian Peking )

„Uns sind keine Probleme bekannt, die Check-In/Check-Out-Terminals in den Bussen sind funktionsfähig“, sagt Sebastian Dix vom Stadtverkehr. Die Probleme mit den digitalen Anzeigen und der DB-App bestätigt er hingegen. „Derzeit gibt es noch Schnittstellenfragen bei der Echtzeitdatenübertragung der Fahrzeugdrucker an die Datendrehscheibe“, erläutert er. Man arbeite mit dem Softwareanbieter an einer Lösung. „Da wir hier auf verschiedene Dienstleister angewiesen sind, können wir derzeit nicht sagen, wann das Problem gelöst wird“, berichtet Dix.

Insgesamt verweist der Sprecher darauf, dass die Umstellungen zum Jahreswechsel „sehr weitreichend“ gewesen seien. „Damit einher gehen auch ein paar Schwierigkeiten, die sich erst im Praxisbetrieb zeigen“, sagt er. Man habe an vielen Stellen bereits nachgesteuert und werde die restlichen Schwierigkeiten zeitnah beheben. „Wir haben sowohl positive als auch negative Rückmeldungen erhalten. Insgesamt ist das Feedback der Fahrgäste in weiten Teilen sehr konstruktiv - dafür sind wir sehr dankbar“, so Dix.