Fahranfänger und Seniorin stoßen zusammen

Bei einem Verkehrsunfall auf der Messestraße sind am Samstag um kurz nach 18 Uhr zwei Menschen verletzt worden.

Wie die Polizei berichtet, wollte ein 17-jähriger Fahranfänger mit seinem Auto in Fahrtrichtung Allmannsweiler nach links in den Graf-von-Sodenplatz einbiegen und übersah dabei das entgegenkommende Fahrzeug einer 80-jährigen Frau. Beim Zusammenstoß wurde der 17-jährige leicht und seine Beifahrerin schwer verletzt - sie wurde ins Krankenhaus gebracht. Die weiteren zwei Beifahrer im Fahrzeug des Unfallverursachers blieben unverletzt. Die 80-jährige Autofahrerin blieb ebenfalls unverletzt. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von insgesamt 16.000 Euro.