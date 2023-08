Die Polizei konnte jetzt einen Tatverdächtigen festnehmen, der im Juli als falscher Polizist eine Seniorin betrogen haben soll. Er wurde in Bayern auf frischer Tat gefasst. Die Ermittlungen brachten ihn auch mit dem Fall in Friedrichshafen in Verbindung.

Am 18. Juli war eine 89–jährige Frau aus dem Bodenseekreis einem Telefonbetrüger auf den Leim gegangen. Der hatte als falscher Polizist Kontakt aufgenommen und konnte anschließend mit EC–Karte samt PIN–Nummer sowie anderen Wertsachen das Weite suchen. Erbeutet wurden auf diesem Weg über 12.000 Euro. Nach bisherigem Stand der Ermittlungen ist der Tatverdächtige, der in Bayern gefasst wurde, auch der Täter in Friedrichshafen.

Ermittlungen laufen

EC–Karte mit PIN und Wertgegenstände wurden damals an einen Abholer übergeben. Der 47–jährige Tatverdächtige wurde als dringend tatverdächtig identifiziert. Die Festnahme in Bayern erfolgte nur zwei Tage nach dem Fall in Friedrichshafen bei der Geldübergabe in einem gleichgelagerten Delikt. Die kriminalpolizeilichen Ermittlungen sind noch nicht abgeschlossen, daher kann die Polizei noch keine weiteren Details bekannt geben.