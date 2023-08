Das FAB–Festival im Fallenbrunnen, am 7. bis 9. September von der Kulturhaus Caserne gGmbH geplant, fällt aus. Grund ist die mangelnde Nachfrage nach Tickets. Der FAB–Poetry Slam mit MC Marvin Suckut am Donnerstag, 6. September, findet allerdings statt. Geschäftsführer Claus Michael Haydt begründet die Entscheidung.

„Liebe Festivalbesucher:innen, wir haben eine traurige Nachricht. Nach vielen intensiven Diskussionen und Abwägungen haben wir uns schweren Herzens dazu entschieden, das FAB–Festival dieses Jahr abzusagen. Der Vorverkauf der Tickets lief bei weitem nicht so wie erwartet und deshalb haben wir schmerzlich beschlossen, diese Maßnahme zu diesem Zeitpunkt ergreifen zu müssen“, mit diesen Worten beginnt das Anschreiben auf der Homepage der Caserne und auf den verschiedenen Social–Media–Kanälen an diejenigen, die ihre Tickets schon gekauft hatten.

Ferien sind kein Grund

Beim Veranstalter herrscht relative Ratlosigkeit. Die Annahme, wegen der Ferien sei der Ticketverkauf so schleppend verlaufen, verneint Claus Michael Haydt. Die bisherigen FAB–Festivals lagen zeitlich ebenso nach den Sommerferien. „Im Übrigen werden die meisten Tickets heute mit dem Handy gekauft, das geht auch in den Ferien“, sagt er.

In den vergangenen Jahren waren die Festivals in aller Regel zu diesem Zeitpunkt bereits ausverkauft. „Wir werden das analysieren und schauen, wie wir reagieren müssen“, so der Kulturhaus–Geschäftsführer.

Auch am Line–Up, also an der Auswahl der auftretenden Künstlerinnen und Künstler, hat es Haydts Meinung nach nicht gelegen. „Wir haben junges Publikum im Fokus gehabt, weil das in allen Umfragen und Kulturerhebungen der jüngeren Vergangenheit in Friedrichshafen stets angemerkt hat, dass für sie zu wenig geboten werde und sie mehr Angebote haben möchten“, so Haydt.

Bisher mehr Angebotsbreite

Bei den bisherigen Festivals sei die Angebotsbreite viel gemischter gewesen, es seien auch ältere Fans angesprochen worden. In einer nach den Ferien stattfindenden Sitzung wollen die Verantwortlichen überlegen, was das für die künftige Arbeit bedeute.

„Es gibt sicher eine ganze Reihe von Faktoren, die dazu geführt haben, dass wenige Tickets verkauft wurden, erklären kann sich das aber niemand. Unser Line–Up bestand aus Top–20 der deutschen Nachwuchskünstler“, sagt der Kulturhaus–Chef.

Juju, die auftreten sollte, habe auf ihrer Frühjahrstour mit jeweils 4000 bis 5000 Zuschauern beinahe alle Shows ausverkauft gehabt. Wegen der Fluchtwegeprobleme darf es in der Caserne nur 1000 Zuschauer geben, was allerdings auch ein angenehmeres Konzertgefühl mit sich bringe, so Haydt. An den Ticketpreisen könne es auch nicht liegen, weil die einfach viel preiswerter gewesen seien.

Eine mögliche Erklärung hat Claus Michael Haydt trotzdem. Es habe vielleicht auch etwas damit zu tun, dass diese Region nicht so offen sei für Neues. Große Namen würden stets gut verkauft werden. Dass diese aber zuvor im Kulturhaus Caserne vor kleinem Publikum gespielt haben, bleibe dabei oft außer Acht.

Anderswo ausverkauft

So habe Nina Chuba vor 800 Leuten in der Caserne gespielt, heute hat sie 80.000 Menschen vor der Bühne stehen. Auch die Band Deichkind sei vor 500 Leuten auf die Bühne gekommen. „Die waren damals gerade neu im Geschäft. Wenige Monate später haben sie eine Fähre mit 2500 Menschen gefüllt“, sagt Claus Michael Haydt, der die innovative Kraft der Caserne als „vielleicht zu innovativ für diese Region“ bezeichnet.

Der Sänger „1986zig“ sollte ebenfalls beim FAB–Festival spielen. Er verzeichnet rund zwei Millionen Downloads bei Streamdiensten, warum er hier nicht die Tickets gezogen habe, weiß Haydt nicht.

Konkurrenz Southside

Ein Problem sieht er in der Vermarktung und der Konkurrenz kleinerer gegen große Festivals. So habe es Künstler gegeben, die beim Southside gespielt haben, aber erst wenige Wochen vorher beworben werden durften.

„Das hat etwas mit dem Gebietsschutz zu tun, den die Agenturen mit den Veranstaltern vereinbaren. Wenn ein Künstler beim Southside auftritt, darf er entweder gar nicht oder nur viel später in einem Radius von festgelegten Kilometern um das Southside auftreten. Oder wir dürfen die Werbung erst sehr spät damit beginnen, damit wir dem großen Festival nicht in die Quere kommen“, so sein Erklärungsversuch.

Es ging uns darum, auch für das jüngere Publikum ein Angebot zu haben. Da lagen wir aber leider daneben. Claus Michael Haydt

Es könnte natürlich auch sein, dass die Leute auf den großen Festivals waren und jetzt kein Geld mehr haben, auch die kleineren Veranstaltungen zu besuchen, spekuliert er weiter.

Das Kulturhaus Caserne kostet die Absage viel Geld, teilweise müssen Gagen trotzdem gezahlt werden. Das FAB–Festival sei auch noch nie gänzlich durch die Einnahmen zu decken gewesen. Das sei immer eine Mischkalkulation, bei der auch der abendliche Getränkeverkauf eine Rolle spiele.

Jetzt muss nachgedacht werden

„Es ging uns darum, auch für das jüngere Publikum ein Angebot zu haben. Da lagen wir aber leider daneben“, sagt Claus Michael Haydt. Er wird nun warten, bis alle Festangestellten und die ehrenamtlich an dem Festival beteiligten Helferinnen und Helfer aus dem Urlaub zurück sind und dann das Thema diskutieren.

„Wir werden die Zielgruppe überdenken. Die Festivals haben bisher immer Geld gekostet, aber sie entsprachen immer auch dem Kulturentwicklungskonzept, das wir als Auftrag haben. Und wir wollen diesem Auftrag gerecht werden. Was wir hier bieten, hat Großstadtniveau“, sagt er und verweist auf die Reichweiten, die das Kulturhaus in den Sozialen Medien habe.

Diese seien messbar und auch zuzuordnen. Die Mehrheit stamme eben nicht aus der Stadt oder der Region. Zuspruch komme aufgrund des Programms bundesweit und dem benachbarten Ausland.

„Wir wollen trotzdem Danke sagen an alle, die im Vorfeld Tickets gekauft haben. Das ist eine große Unterstützung. Für Euch heißt das nun, dass ihr die bereits gekauften Tickets an den entsprechenden Vorverkaufsstellen zurückerstattet bekommt“, endet das Anschreiben an die Fans.