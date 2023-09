Viele Freunde hat sich das diesjährige Sommerwetter mit seinen wechselnden Extremen sicher nicht gemacht. Doch zumindest den Museen hat es gutgetan. Oft war es entweder zu heiß oder zu verregnet für längere Ausflüge — also strömten die Besucher ins Dornier–, Schul– und Zeppelin–Museum. Alle drei Häfler Museum sind mit den Besucherzahlen sehr zufrieden.

Philipp Lindner, Pressesprecher des Dornier–Museums, ist sehr zufrieden mit der aktuellen Saison, auch wenn er noch keine konkreten Zahlen vorliegen hat. „Das ist mit eines der besten Jahre“, bekräftigt er. Die Besucherzahlen seien deutlich im Vergleich zum Vorjahr gestiegen, sogar um etwa 20 bis 25 Prozent. Dabei sei besonders an Regentagen deutlich mehr los als an sonnigen Tagen.

Überwiegend Familien mit Kindern lockte das Museum an, und für sie hat sich das Museum auch etwas einfallen lassen. „Unser Kinder– und Familien–Angebot wurde deutlich ausgebaut“, sagt Lindner. Da gibt es beispielsweise eine Raumfahrtausstellung speziell für Kinder, Tretflieger, Museumsrallyes und Ferienangebote, die viele — kleine und große — Gäste anziehen.

Ansturm bei Regen

Auch das Schulmuseum ist zufrieden mit dem Sommer. „Die Faustregel ist: Bei schlechtem Wetter ist viel los, bei gutem Wetter weniger“, hält Dr. Friederike Lutz fest. Das wechselhafte Wetter hat so sein Übriges getan. Insgesamt zog es im Juli und August 4.644 Gäste ins Museum. Im Juli waren von den 2.415 Gästen rund 1.511 Kinder und 904 Erwachsene.

Im August sah das schon anders aus, denn hier kamen rund 944 Kinder und 1.285 Erwachsene — also insgesamt 2.229 Besucher — ins Museum. Die vielen Kinder im Juli lassen sich mit den zahlreichen Schulklassen erklären, die noch vor den Sommerferien gebucht haben. So kamen bis zu sechs oder acht Schulklassen pro Tag ins Museum.

Sonderführung komplett ausgebucht

Rekordzahlen wurden am 6. Juli erzielt, denn an diesem Tag zählte die Kasse um die 286 Besucher, dicht gefolgt vom 25. Juli mit 275 Gästen und dem 29. August mit 229 Gästen. Diese Zahlen seien durchaus beeindruckend, da das Museum nur eine Fläche von 400 Quadratmeter habe.

Für einen Vergleich mit dem Zeppelin–Museum beispielsweise müsse man die Zahlen wohl mit zehn multiplizieren. Die größte Zielgruppe seien nach wie vor Grundschüler und darunter die ABC–Schützen. So war eine Sonderführung am 5. August für Vorschulkinder komplett ausgebucht, und es gab sogar eine Warteliste.

Bei Regen fast an der Kapazitätsgrenze

Das Zeppelin–Museum verzeichnet in diesem Sommer ebenfalls viele Besucher, und das regnerische Wetter habe die Zahlen zusätzlich nochmal angekurbelt, berichtet Frauke Stengel von der Pressestelle des Museums. Konkrete Zahlen konnte sie noch nicht nennen, doch sei an den verregneten Ferientagen das Museum an seine Kapazitätsgrenzen gestoßen.

Grundsätzlich ist das Museum sehr zufrieden, und langsam schließen die Zahlen auch wieder an die Zeit vor Corona an, stellt Stengel fest. Die Zahlen im Juli und August hätten deutlich über den Vorjahreszahlen gelegen.

Schlangen vor der „Hindenburg“

Beim Programm legte das Museum dieses Jahr viel Wert auf das Schauhaus im Zeppelindorf, in dem das Leben einer Arbeiterfamilie um 1900 dargestellt wird. Dazu gab es zahlreiche Sonderaktionen.. Besonders beliebt sei nach wie vor die Dauerausstellung mit der Teilrekonstruktion der Hindenburg, vor der sich teilweise auch Schlangen gebildet haben.

Ebenso gebe es auch viele positive Besucherinteraktionen in der aktuellen Wechselausstellung „Into the deep. Minen der Zukunft“, die Nachhaltigkeitskonzepte beleuchtet und ein Bewusstsein für den Umgang mit endlichen Ressourcen und den eigenen CO2–Fußabdruck schaffen möchte. So konnten die Besucher an der „Klimawand“ ihre eigenen Ideen hinterlassen, was rege genutzt wurde.

Ermäßigung bei Anreise mit dem ÖPNV

Das Thema Nachhaltigkeit griff das Museum ergänzend mit einer ganzen Reihe von Sonderaktionen auf, die zusätzlich Publikum brachten. So gab es Workshops zu den Themen Lebensmittelverwertung und Upcycling im hausinternen Repaircafe. Weitere Veranstaltungen drehten sich um die Themen Nachhaltigkeit sowie Ressourcen– und Rohstoffverbrauch.

Besonders freuten sich eine ganze Reihe Besucher über einen Klimarabatt: Für die Anreise mit dem ÖPNV, dem Rad oder auch zu Fuß bekamen sie passend zu Ausstellung einen Nachlass von zehn Prozent auf den Eintrittspreis. Die Klimabilanz von 2019 habe gezeigt, dass gerade die Anreise der Besucher mit den größten CO2–Fußabdruck hinterlasse.

Eventuell wird das Klimaticket fortgesetzt

Das Zeppelin–Museum sei infrastrukturell sehr gut an den öffentlichen Nahverkehr angeschlossen und hoffe deshalb, einige Besucher dazu bewegen zu können, ihren Weg nachhaltig zurückzulegen. Wenn das „Klimaticket“ gut angenommen wird, soll es auch fortgeführt werden im Sinne der Nachhaltigkeitsstrategie des Museums.