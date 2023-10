Nachdem ein Mann am Mittwochnachmittag am Häfler Stadtbahnhof öffentlich sexuelle Handlungen an sich selbst vorgenommen hatte, nahm ihn die Bundespolizei fest. Dabei leistete er Widerstand. Das Bundespolizeirevier Friedrichshafen sucht nach Geschädigten des Vorfalls.

Ein 21-Jähriger soll am Nachmittag des 25. Oktober am Bahnsteig 1 des Stadtbahnhofs in der Öffentlichkeit an seinem entblößten Genital herumgespielt und es mindestens zwei bislang unbekannten weiblichen Geschädigten gezeigt haben, teilt die Bundespolizei mit. Ein Zeuge informierte deshalb eine Streife der Bundespolizei.

Mann wird vorläufig festgenommen

Die Beamten stellten den jungen Mann wenig später auf einer Bank liegend, während er in seine Hose onanierte. Einer mehrfachen Aufforderung, dies zu unterlassen, kam er nicht nach. Die Bundespolizisten eröffneten ihm deshalb die vorläufige Festnahme und leiteten ein Ermittlungsverfahren ein.

Die beiden weiblichen Geschädigten und gegebenenfalls weitere Betroffene werden gebeten, sich unter Telefon 07531/12880 mit der Bundespolizeiinspektion Konstanz in Verbindung zu setzen. Sachdienliche Hinweise zum Tathergang der exhibitionistischen Handlungen nimmt die Bundespolizei auch unter der kostenfreien Hotline 0800/6 888 000 entgegen.