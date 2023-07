Ex–Profi Michael Binder hat mit dem Handball abgeschlossen

Die Bilder an der Wand zeugen von großen Taten einer damals hochgelobten Vereinsmannschaft, die im Handball in den Jahren nach der Jahrtausendwende auch über die Grenzen Deutschlands für Furore sorgte. Der TBV Lemgo überrannte seine Kontrahenten förmlich und wurde am 14. Mai 2003 das zweite und bis dato letzte Mal deutscher Meister — drei Spieltage vor Ende der Saison.

Überrannt deshalb, weil die „schnelle Mitte“ für weit mehr als 1000 Saisontore sorgte. Mittendrin, im wahrsten Sinne des Wortes, war der ehemalige Markdorfer Michael Binder, der ein Jahr zuvor von Zweitligist HSG Konstanz zu den Ostwestfalen gewechselt war.

Bilder von damals hängen noch im Büro

Der gebürtige Häfler (41) hat zwar weiter mit Zahlen zu tun — doch mit Handball nichts mehr. Der Direktor Immobilien, so die offizielle Bezeichnung, bei der Postbank Immobilien hat zwar einige Bilder von seinem größten Erfolg als Handballspieler in seinem Büro hängen. Mit dem Sport, den er so viele Jahre ausgeübt hat, hat er jedoch nichts mehr am Hut. „Vor Kurzem wurde hier in Lemgo 40 Jahre Bundesliga gefeiert, im Bundesligaspiel wurde Markus Baur mit Frisch Auf Göppingen 36:33 besiegt. Im Zuge des Jubiläums nimmt der Titel 2003 natürlich einen Teil in der Ausstellung ein. Ich selbst habe aber 2017 einen harten Cut vollzogen. Auch ich wurde gefragt, ob ich als Trainer oder sonst einer Funktion dem Verein erhalten bleibe, aber vor allem Trainer wäre dasselbe in Grün gewesen.“

Der ehemalige Handballer aus Markdorf, wo seine Eltern noch immer wohnen, kam über die Handballvereine Klufterns, Mimmenhausens und Konstanz‘ zum großen TBV Lemgo, wo Binders damalige Teamkollegen Christian Ramota, Christian Schwarzer, Volker Zerbe, Welthandballer Daniel Stephan oder Florian Kehrmann hießen. Nicht zu vergessen den gebürtigen Meersburger Markus Baur. Mit 62:6 Punkten (34:0 in der Vorrunde!) deklassierte das fairste Team 2002/03 die Bundesliga–Konkurrenz. Sechs Minuspunkte stellten zu diesem Zeitpunkt genauso eine Bestmarke dar wie die 1158 Treffer in den 34 Partien. Michael Binder erzielte in seinen 24 Spielen 39 Tore, im Managerspiel der „Handball–Woche“ in der folgenden Saison musste für den Linksaußen die stattliche Summe von 300.000 Euro hingeblättert werden.

Die Meisterfeier dauerte 14 Tage

„Ich weiß noch, wie wir in Hamburg Meister wurden, dort gefeiert haben und 14 Tage danach immer noch am Feiern waren. In Lemgo folgten nach der Rückkehr Autokorso, Partyzelt und Meisterbalkon. Ich habe in dieser Zeit meine Ausbildung bei der Sparkasse gemacht, die Fehlzeiten begründete ich mit den Feierlichkeiten — und das ging so auch durch“, erinnert sich Binder und lacht. Fünf Tore steuerte er beim 33:27 in Hamburg bei, HSV–Trainer Bob Hanning und die meisten der 11.744 Zuschauer in der Color–Line–Arena konnten es nicht fassen. „Es war mein größter Erfolg. Die Triumphe im EHF–Cup in den Jahren 2006 und 2010 waren natürlich auch besonders.“

Dass der Linksaußen 2010 noch einmal zu Titelehren auf europäischer Ebene kam, verdankte er mehreren glücklichen Fügungen. Zum einen wechselte Binder just vor der Spielzeit 2009/10 vom Wilhelmshavener SV nach einem zweijährigen Gastspiel zurück nach Lemgo, zum anderen verletzte sich Lemgos etatmäßiger Linksaußen und der damals 28–Jährige spielte wieder Bundesliga — obwohl er nach seiner Rückkehr als Kapitän der Drittligamannschaft eingeplant war. Die Nummer 17 spielte dabei immer eine große Rolle. „An meinem 17. Geburtstag absolvierte ich in Konstanz mein erstes Testspiel, gegen Bregenz. Ich habe das Trikot mit der 17 bekommen, und es sollte bei dieser Nummer bleiben. 2017 war dann alles vorbei, ich hatte für mich entschieden, das Kapitel Handball abzuschließen. Und es war richtig, trotz Angeboten aus Hannover oder der Schweiz.“ Michael Binder ist seither auch höchst selten als Zuschauer in einer Halle zu finden. Vielmehr wandte er sich dem Radsport zu und fährt seit Jahren Mountainbike, mittlerweile auch Enduro–Rennen — freilich beim TV Lemgo, wo zwei seiner Kumpels 2019 die Abteilung aufmachten.

Nur noch selten in der alten Heimat zu Besuch

Schon vor zehn Jahren verglich der gelernte Bankkaufmann die Gegend im Lipperland, wo das Haus steht, das er mit seiner Frau Wera (einer Architektin) und den Kindern Emilie (16) und Leonie (13) bewohnt, mit der Gegend des Gehrenbergs. Allerdings schaffen es die Binders nur noch selten in den Bodenseeraum, geplant sind dieses Jahr zwei Ausflüge zu Hochzeiten im Deggenhausertal und in Langenargen.

Da bleiben nur Fotos oder Erinnerungen, wie auch vom Handball. „Man kennt mich schon noch. Damals hieß es schließlich, wir spielen Handball vom anderen Stern. Wir haben in Lemgo die schnelle Mitte revolutioniert. Dabei haben wir diese Spielweise bereits bei der HSG Konstanz praktiziert,“ sagt Binder, dem einst im kleinen Finale der Vereins–EM 2006 in Köln gegen Medwedi Moskau zehn Tore gelangen. Auch das ein Höhepunkt vor dem selbst gewählten „harten Cut“.